«Connexion sauvage»: des amitiés hors du commun

La vétérinaire et animatrice Claudia Gilbert fait le tour du globe pour rencontrer différentes personnes qui ont établi une connexion bien spéciale avec des animaux redoutables de prime abord, comme les requins, les raies pastenagues américaines ou encore les rhinocéros. Connexion sauvage s’intéresse ainsi au lien entre le bien-être de ces espèces et celui des humains, qui ont tous une très bonne raison d’avoir développé un contact privilégié avec eux, tout comme à la nécessité de protéger et de préserver l’environnement pour maintenir cet équilibre bien fragile.

Si la communauté scientifique s’entend par ailleurs pour dire qu’il n’y a aucun avantage pour les animaux sauvages d’être en contact avec les humains, la série documentaire veut nous prouver le contraire. Il peut, en effet, parfois y avoir des exceptions qui valent le coup. C’est notamment le cas dès le premier — et fascinant — épisode où Claudia Gilbert pose ses bagages en Afrique du Sud. À quelques encablures de Johannesburg, à Dinokeng, celle-ci rejoint Kevin Richardson dans son sanctuaire consacré aux lions. Surnommé « l’homme qui murmure à l’oreille des lions », le fondateur du sanctuaire Kingdom of the White Lion y prend soin des rois et des reines de la savane qui ne peuvent plus retourner à l’état sauvage après avoir été en captivité. La façon dont Kevin Richardson joue avec les lions, les câline et s’en occupe comme d’autres pourraient le faire avec leurs chats est tout simplement bouleversante.

Connexion sauvage TV5, vendredi, 19 h, dès le 6 janvier