Sur vos écrans: que la fête commence!

Les Trois Accords comme on ne les a (presque) jamais vus

Deux mois après la sortie de leur dernier album, Présence d’esprit, Les Trois Accords se réunissent sur scène pour une performance immersive inédite et, surtout, fidèle à leur image de groupe déjanté. Devant un écran géant incurvé de 50 pieds, le groupe livre une délicieuse prestation, quasi hors norme, et n’oublie pas de jouer ses incontournables comme Corinne et Hawaïenne, qui nous donnent immanquablement envie de nous lever de notre sofa et de danser aux quatre coins du salon.

Bref, le film musical a été tourné dans un studio de production virtuelle à la fine pointe de la technologie et mélange des prises de vues réelles, des séquences cinématographiques intégrées, des images VHS documentaires et des messages vocaux loufoques. Forêts tropicales, cosmos, animaux sauvages ou encore pistes de course colorent ainsi Les Trois Accords. Live dans le plaisir, dont la réalisation est signée par Louis-Philippe Eno (Les Cowboys Fringants. L’Amérique pleure — le film, 2021).

Télé-Québec, le jeudi 29 décembre à 20 h, puis le mercredi 4 janvier à 20 h

Dans la tradition de Noël

Christian Bégin revêt ses plus beaux atours pour présenter l’édition très spéciale de Y’a du monde à messe de Noël. Cette année, l’animateur et comédien lance les festivités du réveillon du 24 décembre accompagné par les humoristes Garihanna Jean-Louis et Alexandre Barrette, ainsi que par le très fameux chef et entrepreneur Ricardo Larrivée.

Martin Larocque est pour sa part attendu sur le plateau de l’émission pour offrir aux téléspectateurs un conte à la saveur bien particulière puisqu’il s’agit de son plus beau souvenir de Noël.

Du côté musical, le public est également choyé puisque la chanteuse Shirley Théroux, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe et le Français à l’origine du tube Une belle histoire, Michel Fugain, poussent la chansonnette ensemble avec la chorale de Y’a du monde à messe. À ce propos, cette dernière offre son propre album original de Noël, Juste après novembre, et une version mise au goût du jour de la chanson de Ciné-cadeau qui célèbre ses 40 ans.

Télé-Québec, le samedi 24 décembre à 21 h 30, puis le dimanche 25 décembre à 20 h

Guylaine Tanguay bien entourée

Guylaine Tanguay aussi termine l’année 2022 en beauté et, elle le promet, avec beaucoup de bonheur. À la veille de la Saint-Sylvestre, la vedette de la musique country québécoise surprend son public en dévoilant une facette plus pop que jamais. Mais pas seulement ! « Faut-tu que j’te dise un secret / C’est toé qui m’fait d’l’effet »… la Veillée POP de Guylaine Tanguay commence en force avec une reprise rock’n’roll du morceau culte de Marjo avec Corbeau, Illégal.

Bien sûr, l’artiste n’est pas seule sur scène puisqu’elle est rapidement rejointe par d’autres musiciens, comme Marie-Ève Janvier et France D’Amour, avec qui Guylaine Tanguay entonne les chansons les plus populaires des répertoires québécois — Incognito et Prière païenne de Céline Dion figurent bien évidemment parmi les reprises — et internationaux avec des titres de Creedence Clearwater Revival, Grease et Tina Turner, par exemple. Cette veillée pop haute en couleur est enfin l’occasion pour Guylaine Tanguay de prendre le temps de discuter de divers sujets qui lui tiennent à coeur.

Télé-Québec, le vendredi 30 décembre à 20 h, puis le mardi 3 janvier à 20 h

Un incontournable en tout temps

Avec près de 20 années d’existence, l’émission de variétés phare de Télé-Québec, Belle et Bum, a aussi droit à son édition spéciale du temps des Fêtes. Les animateurs Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite invitent notamment les anciens académiciens Maxime Landry et Annie Blanchard à jouer quelques chansons de leur nouvel album, Jolene and The Gambler, qui comprend des reprises de leurs idoles Dolly Parton et Kenny Rogers. D’autres musiciens comme Patsy Gallant, Clerel, Barry Paquin Roberge, Roch Voisine, Noé Lira et Anna Frances Meyer sont aussi de la partie pour célébrer avec beaucoup d’émotions et de générosité une année 2022 qui touche à sa fin. Pour sa part, la sensationnelle drag queen Barbada est de passage à Belle et Bum du côté des guitares à gogo, tout comme pour montrer ses talents de conteuse professionnelle avec la lecture d’un conte de Noël et l’interprétation revue et corrigée de quelques classiques du temps des Fêtes.

À ne pas manquer Liaison dangereuse…

Les thrillers d’espionnage britanniques se ressemblent parfois, mais sont rarement décevants. On peut espérer le meilleur de cette minisérie scénarisée par Matt Charman (Bridge of Spies) et réalisée par Louise Hooper (The Sandman). Charlie Cox y incarne un agent « modèle » du MI6, pressenti pour remplacer le directeur, qui vient d’être victime d’un empoisonnement, mais qui voit son avenir radieux assombri quand réapparaît dans sa vie une espionne russe, avec qui il a entretenu une relation particulièrement et assurément trouble et qui risque de mettre à mal sa carrière et sa vie personnelle.



En traître (Treason en V.O.A.)

Netflix, dès le 26 décembre

À voir en vidéo

Télé-Québec, le samedi 24 décembre à 20 h, puis le vendredi 30 décembre à 21 h 30