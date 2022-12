Québec rêve d’accueillir le dernier opus de la série «The White Lotus»

La production de la série The White Lotus posera-t-elle ses valises dans le Vieux-Québec? C’est le rêve de la capitale nationale, qui espère attirer le troisième et dernier opus de la comédie noire dans le décor du Château Frontenac.

Depuis 2021, la série a conquis le public en l’invitant tantôt sur les plages paradisiaques d’Hawaï, tantôt dans les somptueuses villas et les pittoresques villages de Sicile. Québec caresse maintenant l’ambition de devenir, à son tour, la carte postale qui accueillera les tribulations - et les ridicules – de ces vacanciers fortunés à qui tout semble manquer, sauf l’argent.

Pour séduire la production, Destination Québec cité a préparé un document de 10 pages vantant la beauté du Château Frontenac, la majesté du Saint-Laurent en hiver, le « mystère » du Petit-Champlain, la « magie » de l’hiver – et un taux de change à l’avantage de quiconque débarque avec ses dollars américains.

« Vous tomberez sous le charme de son mystérieux je-ne-sais-quoi », écrit le directeur de Destination Québec cité, Robert Mercure, à l’attention de Mike White, l’homme-orchestre qui a créé, écrit et réalisé la série.

« Les émissions comme The White Lotus peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination, poursuit M. Mercure. Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit. »

La Ville de Québec connaît bien la valeur de ces retombées. La série coréenne Goblin a tourné quelques épisodes dans la capitale québécoise à l’automne 2016. Depuis, le nombre de touristes originaires de Corée a explosé et des pèlerins nouveau genre ont commencé à défiler devant des éléments de décor tout à fait banaux. L’engouement suscité par l’émission, qui a engendré près de 3 milliards de visionnements, perdure encore à ce jour auprès du public asiatique, selon Destination Québec cité.

The White Lotus, qui prend un plaisir méticuleux à magnifier les paysages idylliques qui lui servent de décor, a déjà suscité une certaine idolâtrie pour la beauté sicilienne. Google a observé une hausse marquée des recherches entourant Palerme et les hôtels de l’île italienne.

La production a déjà suggéré qu’après avoir accosté au milieu du Pacifique et en Europe, la troisième saison pourrait, cette fois, atterrir en Asie. Au terme de la deuxième saison diffusée en décembre, le scénariste et réalisateur avait laissé entendre que le dernier opus mettrait en contraste l’Orient et l’Occident.

« La première saison traitait d’argent, la deuxième, de sexe, avait alors souligné Mike White. Je pense que la troisième saison portera un regard satirique et amusant sur la mort, la religion et la spiritualité occidentale. »