Place à des catégories non genrées aux Gémeaux

Le temps où un interprète masculin et une interprète féminine remportaient chacun un prix pour une catégorie donnée lors de la cérémonie des Gémeaux est maintenant chose du passé. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision — section Québec a annoncé lundi que toutes ses catégories d’interprétation seront désormais non genrées.

Par exemple, les catégories « Meilleur premier rôle masculin : série dramatique » et « Meilleur premier rôle féminin : série dramatique » seront regroupées dans une seule et même catégorie, soit « Meilleur premier rôle : série dramatique ».

Il en va de même pour les catégories « Meilleur premier rôle : série dramatique annuelle ou quotidienne » — notons aussi le regroupement des divisions annuelle et quotidienne dans cette catégorie —, « Meilleur premier rôle : comédie ou comédie dramatique », « Meilleur premier rôle : jeunesse », ainsi que les pendants pour le « Meilleur rôle de soutien » de ces mêmes catégories.

L’Académie a indiqué que cette refonte s’inscrit dans le but que « toutes et tous aient encore leur place au sein de ce concours compétitif ». Elle a ajouté que la refonte des catégories faisait l’objet d’une réflexion depuis 2021.

« C’est quelque chose qui est en mouvance, c’est-à-dire qu’on a certaines catégories d’artistes qui se sentent plus à l’aise avec des catégories non genrées », explique la directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision — section Québec, Mara Gourd-Mercado, en entrevue avec La Presse canadienne.

« On avait consulté l’année passée, lors du changement pour les catégories médias numériques, le comité mosaïque de [l’Union des artistes] qui avait très bien accueilli la nouvelle. […] C’est dans la mouvance, on est rendu là, donc vraiment, pour nous, c’était naturel de suivre dans cette mouvance-là. »

Le nombre de finalistes pour les catégories non genrées passera de cinq à huit, et au bout du compte, une seule personne repartira du gala avec une statuette.

Le penchant anglophone des prix Gémeaux, les prix Écrans canadiens — qui récompensent le meilleur du cinéma et de la télévision au Canada — avaient aussi annoncé l’été dernier que leurs catégories d’interprétation deviendraient toutes non genrées dès l’an prochain. Les deux événements sont organisés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Un gala plus dynamique

L’abolition des catégories genrées s’inscrit dans une plus large volonté ; fusionner plusieurs catégories afin de « mieux répondre aux attentes [des] membres et de suivre l’évolution de l’industrie », de sorte qu’il y aura, l’an prochain, 88 catégories, plutôt que 139.

Hormis la fusion des catégories genrées, les autres combinaisons touchent majoritairement des divisions très similaires. L’Académie estime que ces changements « augmenteront la compétitivité du concours et, par le fait même, bonifieront la valeur des prix remis ».

À la lumière de la remise en question de la pertinence de ce type d’événements — le gala Artis de TVA et le gala Québec Cinéma présenté à Radio-Canada ayant tous deux perdu leur diffuseur cette année —, l’Académie reconnaît qu’elle doit trouver des façons de se réinventer pour que son gala demeure pertinent aux yeux du public.

« Les galas, on a questionné leur pertinence, mentionne Mme Gourd-Mercado. Je pense que, nous, ça nous concerne, donc on regarde ce qu’on peut faire pour faire des galas moins longs, plus dynamiques et où il y a moins de catégories, donc c’est sûr que ça va dans cette ligne-là. »

Par ailleurs, l’Académie a tenu à préciser dans ses règlements que les séries en lice dans les catégories « Meilleure série dramatique annuelle » et « Meilleure série dramatique quotidienne » devront avoir été diffusées à la télévision pour être admissibles. Les séries produites pour le numérique ont, quant à elles, droit à leurs propres catégories distinctes.

Également, dans les catégories impliquant des émissions, les cotes d’écoute lors de la diffusion comptaient, jusqu’à l’an dernier, pour 10 % de la note utilisée pour choisir un gagnant. Or, dès l’an prochain, ce taux passera à 20 %, « afin que les productions qui se démarquent de façon remarquable sur ce critère puissent être soulignées ».

« Lorsqu’un contenu se démarque particulièrement [avec ses cotes d’écoute] on voulait que ça puisse se refléter », explique Mme Gourd-Mercado.

Le 38e Gala des prix Gémeaux aura lieu le dimanche 17 septembre 2023, tandis que le Gala de l’industrie sera présenté trois jours plus tôt. Tous les finalistes seront dévoilés le 15 juin 2023.