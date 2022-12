Autour d'une dinde: décortiquer une tradition culinaire

Boucar Diouf convie les téléspectateurs dans l’intimité de son domicile familial et partage avec eux un repas festif traditionnel du temps des Fêtes : une dinde et des atocas arrosés de quelques bulles et suivis d’une bûche de Noël. Mais d’où vient exactement ce rituel culinaire que des milliers de Québécois s’apprêtent à déguster ? L’humoriste, animateur et biologiste met ainsi son savoir et sa curiosité au service de l’émission Autour d’une dinde afin d’explorer les prémices d’une coutume pas aussi ancienne qu’on pourrait le croire.

Pour ce faire, Boucar Diouf glane des explications çà et là, notamment auprès de l’anthropologue Mathieu Poulin-Lamarre et de Christian Campos, un pâtissier d’origine péruvienne établi à Montréal dont l’insolite bûche de Noël au chocolat et au lucuma ferait fondre n’importe quel gourmand. Accompagné de ses enfants Anthony et Joëllie, l’animateur part également à la rencontre de producteurs de canneberges et de sapins de la province pour mieux comprendre comment ces incontournables sont produits avant d’arriver jusque dans les chaumières.

Le « Bungalow Blues Band », ce joyeux quatuor musical formé par Boucar Diouf, sa compagne Caroline Roy et leurs deux enfants, reçoit aussi chez lui l’actrice Hélène Bourgeois Leclerc, amie de longue date et voisine, qui n’hésite pas à donner un coup de main en cuisine et à dévoiler sa recette de confiture de canneberges transmise par sa mère. Enfin, grâce aux précieux conseils de la nutritionniste Hélène Laurendeau, la cuisson de la dinde n’aura plus aucun secret pour personne !

Autour d’une dinde ICI Artv, le 23 décembre, 22 h, puis sur Tou.tv