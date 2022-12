Plus de transparence réclamé pour les plateformes télévisuelles

Combien de personnes ont vu La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sur Club illico ? Est-ce plus ou moins que pour Fragments, la nouvelle série de Tou.tv ? Rares sont ceux au Québec qui ont des réponses à ces questions, car les plateformes gardent ces chiffres pour elles et les divulguent selon leur bon vouloir. Même les producteurs disent être tenus le plus souvent dans l’ignorance.

« C’est vraiment problématique. Parce que si on connaissait ces informations, les producteurs pourraient au moins ajuster leur contenu en cours de route. Les chiffres concernant l’audience permettent aussi de mesurer la valeur d’une production. C’est ce qui nous permet de vendre une série à l’étranger, par exemple », dit Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

L’AQPM a bien l’intention de faire part de ses réclamations dans les prochains jours lors des audiences du Fonds des médias du Canada, l’un des plus importants bailleurs de fonds au pays dans l’industrie télévisuelle. Selon Hélène Messier, le financement devrait être conditionnel au partage d’informations sur les audiences par les diffuseurs. « La moindre des choses, c’est que les producteurs aient accès à ces informations. Mais je pense que c’est aussi important pour le grand public. La plupart des émissions sont financées par des fonds publics. Ça fait partie de la transparence à laquelle on pourrait s’attendre de diffuseurs », dit-elle.

Pas comme la télé

Au Canada, la firme Numeris analyse chaque semaine les cotes d’écoute à la télé traditionnelle grâce à son panel. Elle est en mesure d’estimer que telle émission a attiré 500 000 téléspectateurs la semaine précédente, alors qu’une autre en a rassemblé un million à la même heure.

Pour les plateformes d’écoute sur demande, auxquelles Numeris s’intéresse depuis l’an dernier, c’est plus compliqué. Cet organisme sans but lucratif, financé par les diffuseurs, est en mesure de savoir combien de personnes se rendent sur chacune des grandes plateformes, qu’elles soient québécoises ou étrangères. Il est aussi possible d’estimer les heures de pointe, l’âge des visiteurs et leur mode d’utilisation (tablette, cellulaire ou ordinateur).

Numeris ne peut toutefois connaître avec précision ce que les gens regardent sur les plateformes Prime Video, Club illico, Apple TV et Crave de ce monde. Impossible de savoir par exemple combien de personnes sont allées regarder Les filles de Caleb depuis que la mythique série est rediffusée sur Netflix.

« On ne sait pas ce que les gens regardent, mais on peut faire des hypothèses. On joue beaucoup avec les données. Par exemple, si on voit un peak en juillet sur Netflix juste après la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things, on peut facilement déduire que ceci est la cause de cela », explique Catherine Malo, vice-présidente du développement des affaires et du marketing chez Numeris.

Netflix cède aux annonceurs

Pour avoir des données aussi précises que pour la télévision traditionnelle, les plateformes payantes devraient accepter de dévoiler certaines informations à Numeris. Et il y a de l’espoir, croit Catherine Malo.

Depuis qu’il a lancé son forfait d’abonnement avec publicités, le géant américain Netflix subit des pressions de la part des annonceurs pour faire preuve de plus de transparence et divulguer les taux d’audience de ses différents contenus. En octobre, Netflix s’est entendu avec BARB, l’équivalent britannique de Numeris, pour que ses cotes d’écoute soient dorénavant calculées de manière indépendante. Le quotidien Le Monde rapportait mardi que des discussions à ce sujet ont également cours en ce moment en France.

On ne sait pas ce que les gens regardent, mais on peut faire des hypothèses

« Si jamais Netflix publiait les chiffres de ses contenus, est-ce que les autres plateformes emboîteraient le pas ? Peut-être. Je pense qu’en ce moment, tout le monde se regarde et attend de voir qui va être le premier à bouger », dit Catherine Malo.

Netflix, tout comme les plateformes canadiennes d’ailleurs, pourrait aussi décider de son propre gré de révéler au grand public le nombre de visionnements pour chacun de ses contenus, sans adhérer à un organisme indépendant, comme Numeris. C’est ce que fait déjà la plateforme YouTube, propriété de Google, où l’on peut voir combien de vues chaque vidéo a engendrées. Idem pour Spotify, qui publie le nombre d’auditeurs par mois de tous les artistes.

Pour l’heure, les plateformes d’écoute semblent peu enclines à dévoiler leurs parts d’audience pour des raisons stratégiques, peu importe la manière de le faire. Alors que Netflix lâche du lest ailleurs dans le monde face à la pression des annonceurs, Radio-Canada croit ne pas être dans la même situation, comme il n’existe pas de forfait payant avec publicités sur l’Extra de Tou.tv.

Québecor (Club illico et Vrai) n’a pas donné suite à nos questions. Bell (Crave) et Netflix Canada ont décliné notre demande d’entrevue.