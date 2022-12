«La folle histoire de la médecine»: la santé dans l’oeil de Laurent Turcot

Dysfonction érectile, allergies ou encore pierres aux reins et césarienne… Dans La folle histoire de la médecine, Laurent Turcot s’intéresse de façon ludique, accessible et didactique à des conditions et traitements médicaux, très communs au Québec, en trois temps : au passé, au présent et au futur. « Nous voulions que les gens puissent mieux les comprendre tout en s’amusant », annonce d’emblée l’historien vedette lors d’une conférence de presse tenue virtuellement par Radio-Canada.

Parce que la pandémie de COVID-19 mobilise toute l’actualité qui concerne la santé depuis près de trois ans maintenant, ce dernier a décidé de mettre en lumière tous ces maux et, parfois, ces malheurs qui affectent bon nombre de personnes et, de ce fait, de leur montrer les différentes façons dont ils peuvent se faire aider tout comme ce qu’ils peuvent espérer pour l’avenir.

« Vous vous demandez ce qu’un historien comme moi fait dans la médecine, n’est-ce pas ? » lance rapidement, sur le ton de la plaisanterie, l’excellent vulgarisateur derrière son écran. On apprend ainsi à travers les 13 émissions de la série La folle histoire de la médecine que plusieurs membres de sa famille — qui participent par ailleurs à la série documentaire — sont praticiens ou spécialistes en biologie et que Laurent Turcot baigne dans l’univers de la santé depuis toujours. « Toujours est-il que, parenté ou pas, chaque intervenant a pour mission de nous éclairer sur les évolutions thérapeutiques », affirme-t-il.

Et la réalisatrice de La folle histoire de la médecine, Marie Carpentier, de préciser : « Laurent Turcot, avec son côté très “historien” et curieux, entame une quête personnelle dans laquelle il entraîne les téléspectateurs à découvrir et à approfondir les choses avec lui. » Pour elle, la spontanéité et l’éloquence de l’animateur sont une réelle force pour généraliser et faire connaître auprès de tous les publics des termes et techniques médicaux souvent complexes. « Il n’a pas peur du ridicule et pose toujours beaucoup de questions », souligne-t-elle. Le résultat est qu’en peu de temps, soit une trentaine de minutes par épisode, « nous apprenons énormément de choses ».

Venons-en aux faits

À ce propos, ce qui frappe d’abord en regardant La folle histoire de la médecine, c’est que quelques très anciennes théories sont toujours au goût du jour. « Lorsque nous interrogeons les chercheurs qui travaillent présentement sur de nouvelles techniques de prise en charge des arrêts cardiaques, par exemple, on en revient à ce que les pères de la médecine comme Hippocrate et Claude Galien, qui ont vécu pendant l’Antiquité, ont pu dire », souligne Laurent Turcot. Mais à l’époque, la technique, bien sûr, n’était pas assez avancée pour mettre à exécution leurs idées.

La santé mentale n’y échappe pas. « Quand nous nous sommes rendus à la banque de cerveaux de l’Institut Douglas à Montréal pour évoquer la dépression, on nous a notamment expliqué qu’il y avait probablement une enzyme qui était responsable de ce trouble. C’est drôle parce qu’au début de l’épisode, nous indiquons qu’Hippocrate pensait exactement la même chose », raconte avec enthousiasme Laurent Turcot.

Cet épisode est aussi celui qui a le plus touché l’animateur de la série documentaire. « Nous devions faire très attention et faire preuve de prudence, car, comme nous le répétons souvent au public, le nombre de diagnostics a explosé depuis la pandémie », dit-il. Mais là encore, La folle histoire de la médecine permet de constater que ce que certains auteurs de la Renaissance préconisaient prévaut encore. « Il y a plusieurs siècles, on prescrivait déjà le chant et la musique comme remède à la dépression », note gaiement Laurent Turcot.

À l’inverse, et on peut aisément considérer que c’est une chance, certains exercices de la médecine ont été abandonnés. « Il y a longtemps, quand on était dépressif, on disait que notre humeur était noire et qu’il fallait saigner le corps pour la renouveler », explique-t-il. Pas très rassurant quand on sait qu’il était recommandé à l’époque de se délester d’une dizaine de litres de sang et qu’on sait désormais que le corps humain n’en contient que cinq environ. Idem pour la trépanation, procédé chirurgical qui consiste à faire un trou dans la boîte crânienne, qui fut un temps conseillée pour soigner la dépression…

Au présent

La folle histoire de la médecine fait également ressortir à quel point la recherche médicale est fondamentale au Québec. « C’est impressionnant ! Les scientifiques sont des passionnés et ils ont vraiment le désir de se raconter », affirme Laurent Turcot. Selon lui, il faut continuer d’aller au-devant de la connaissance médicale afin d’attirer l’attention des téléspectateurs sur le fait que certaines spécialités médicales manquent cruellement de moyens.

Plus encore, La folle histoire de la médecine fait se confronter plusieurs points de vue. « Il y a deux écoles qui s’affrontent en ce moment sur le terrain québécois des allergies, remarque Laurent Turcot. D’un côté, on ne veut pas désensibiliser les personnes allergiques, au risque de tuer les patients, mais, de l’autre, on dit que, grâce à la désensibilisation, on les aide à vivre. » Malgré une littérature scientifique pourtant très claire, les débats, eux, ne s’arrêtent jamais. « La recherche non plus », ajoute l’animateur, qui est heureux d’avoir eu le privilège de côtoyer de nombreux médecins à l’heure où l’accès aux soins est de plus en plus difficile dans la province.

La réalisatrice, Marie Carpentier, confie enfin que l’humour de l’historien rend la série documentaire singulière, en ce sens qu’il offre la possibilité d’interpeller plusieurs générations de téléspectateurs. « Les animations visuelles créées par Marc Pelletier, les témoignages des docteurs et les expériences menées par Laurent Turcot devant la caméra parlent autant aux enfants qu’à leurs parents et leurs grands-parents, et, plus largement, à tous ceux qui pourraient se questionner sur une maladie qui atteint leur entourage », conclut-elle.

La folle histoire de la médecine ICI Explora, les vendredis, à 19 h 30, dès le 16 décembre