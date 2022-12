«Le sacré et la cité»: second regard

Difficile de ne pas penser à la défunte émission d’affaires publiques radio-canadienne qui s’intéressait aux phénomènes religieux et à la spiritualité en écoutant cette collection d’entretiens menés par l’historienne Myriam Wojcik sur des questions d’importance en lien avec les religions, les croyances et la vie spirituelle en général dans nos sociétés contemporaines. Et le verbe « écouter » n’est pas anodin ici, car la série Le sacré et la cité fait montre d’un grand dépouillement visuel qui donne toute la place aux propos des spécialistes de divers horizons interrogés sur ces sujets délicats et complexes. La série est d’ailleurs disponible en format balado.

Chaque épisode est l’occasion pour l’animatrice, une habituée des exercices de vulgarisation en histoire au petit écran, d’aborder de vastes questions avec ses deux invités, pour la plupart des chercheurs et des professeurs universitaires dans des champs d’études liés au thème abordé. Il y est entre autres question du déclin de la foi et de la pratique religieuse, de l’importance des rituels, même pour ceux qui ne sont pas croyants, de l’effet de la pratique religieuse et de la spiritualité sur le bonheur des individus, de la relation parfois complexe entre la science et la religion, des religions comme moteurs de conflits armés et du sexisme qui caractérise encore la plupart des grandes organisations religieuses. À ces sujets complexes, tous les intervenants n’offrent pas de réponses simples qui pourraient tenir en quelques « clips ». On est ici dans la mesure, dans la nuance et dans l’ouverture nécessaire, ouvrant sur d’autres pistes de réflexion pour l’auditeur curieux.

Le sacré et la cité Savoir média, dès le 14 décembre, 22 h, et en vidéo sur demande et en balado à savoir.media