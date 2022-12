«Il était une forêt»: Mille et un secrets

Il était une forêt est une fable contemporaine contée par Fred Pellerin dont la morale est très simple : la nature est d’une générosité inestimable que nous devons préserver avec le plus précieux des soins. L’artiste qui manipule les mots comme des marionnettes nous donne ainsi à voir les mille et un secrets de sa forêt de 60 hectares à Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie. Entre le lac, le bois, la forêt nourricière et le temps des sucres, celle-ci, en effet, a énormément à offrir à ses habitants, qui ont tous un rôle à jouer dans ce spectacle quotidien. Et les humains n’y échappent pas !

Pour ce faire, Fred Pellerin part à la rencontre de passionnés et d’érudits pour qui la forêt n’a aucun secret. Si chacun parle son propre langage — comme le biologiste Pierre Magnan, grand spécialiste des truites mouchetées au Québec —, tous sont toutefois d’accord : à la lisière de ce bois paisible et luxuriant, la faune et la flore vivent dans une harmonie relative, mais fragile, qu’il faut absolument protéger pour que les générations futures aient aussi accès aux richesses de ce territoire.

La série documentaire met notamment en lumière la magnificence des insectes grâce au témoignage de l’entomologiste Étienne Normandin. Selon le scientifique, la diversité et la quantité de ces minuscules invertébrés sont un excellent indicateur pour évaluer la santé des écosystèmes. Entre deux explications, Fred Pellerin et lui vont même assister à la métamorphose d’une libellule après que celle-ci eut passé une année sous l’eau du lac à l’état de larve.

Il était une forêt ICI Tou.tv Extra dès le 16 décembre et ICI Télé le samedi, dès le 14 janvier, 20 h