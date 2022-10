«Call of Duty : Modern Warfare II» : entre nostalgie et renouveau

À sa sortie en 2019, Call of Duty: Modern Warfare (MW2019) soufflait un vent de renouveau sur la franchise en offrant un reboot à sa trilogie sans doute la plus emblématique. Trois ans plus tard, Call of Duty: Modern Warfare II (MWII) est pour plusieurs le jeu le plus attendu de l’année. Activision nous a vanté un moteur de jeu amélioré et de nouvelles mécaniques. Sur ces fronts, la campagne de MWII tient ses promesses.

MWII s’ouvre sur la mort d’un commandant iranien, tué à dessein par une frappe aérienne américaine. Son successeur, le principal antagoniste, jure de le venger. Pour ce faire, il s’associe à un cartel international de la drogue qui l’aidera à passer en contrebande des missiles balistiques volés et destinés à frapper les États-Unis. Pour l’en empêcher,l’agente de renseignement Kate Laswell et le général Shepherd font appel à la société militaire privée Shadow Company, ainsi qu’à un groupe de soldats d’élite triés sur le volet et dirigés par le légendaire capitaine John Price.

Ainsi, on renoue avec John « Soap » MacTavish, Simon « Ghost » Riley et Kyle « Gaz » Garrick, qui seront rejoints par Alejandro Vargas et Rodolfo Parra, leaders d’un groupe des forces spéciales mexicaines nommé Los Vaqueros.

Dès la première cinématique, on a droit à un festin visuel. Le rendu photoréaliste et les animations sont tout simplement parmi les meilleurs de l’industrie. Chaque environnement, sans parler des visages, offre une quantité surprenante de détails et de dynamisme.

Sa campagne de 17 missions nous envoie combattre dans des décors extravagants allant d’Amsterdam à Chicago, en passant par des lieux fictifs situés au Mexique et au Moyen-Orient. Opérations furtives de nuit, évasion de prison, assaut sur une plateforme pétrolière : l’unicité de chaque mission nous a tenus engagés du début à la fin.

Dans le dernier tiers de la campagne, une mission introduit des mécaniques jamais vues dans un Call of Duty. On nous place en situation désespérée, laissé à nous-même derrière les lignes ennemies. Ici, la tension est à son comble alors qu’on est forcé de piller des objets du quotidien pour bricoler des pièges, des outils et même des armes. Aussi jamais vu dans une campagne de Call of Duty : la présence d’ennemis vêtus d’armures blindées. Ceux-ci absorbent une quantité ridicule de balles, ce qui leur donne parfois des airs de mécaniques de jeu injustement punitives.

MWII mise aussi beaucoup sur notre nostalgie. Plusieurs missions sont inspirées de la trilogie originale. Les fans de longue date reconnaîtront certains clins d’oeil au Modern Warfare de 2007, comme lorsqu’on opère un avion de combat AC-130 en soutien à des alliés au sol, ou encore lorsqu’on se faufile derrière les lignes ennemies en tenue de camouflage.

Bien qu’on l’ait beaucoup appréciée, la campagne est plombée par certains problèmes. D’une part, on l’a trouvée mal rythmée. Certaines missions sont trop courtes, alors que d’autres s’éternisent. Les missions au point culminant de l’intrigue nous ont aussi semblé précipitées.

D’autre part, certains rebondissements étaient incompréhensibles. Par exemple, après avoir longuement traqué puis capturé un méchant, on a dû le laisser filer parce qu’il était illégal de le détenir. Pourtant, quelques minutes auparavant, on rasait tout un village pour lui mettre la main dessus.

Mais la plus grande faiblesse narrative reste, à notre avis, la fadeur du méchant principal. Peu présent et dénué de tout charisme, il ne pose aucun geste qui nous fait le haïr, à l’inverse des méchants de MW2019, qui multipliaient les atrocités.

Call of Duty: Modern Warfare II ★★★★ Développé par Infitiny Ward (et consort) et publié par Activision. Offert sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X & S et Microsoft Windows.