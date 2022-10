«Coeurs migratoires»: amour et bureaucratie

Les médias québécois font état presque quotidiennement des parcours du combattant de personnes immigrantes qui attendent désespérément pour obtenir leur résidence permanente, un statut de réfugié, ou tout simplement des nouvelles de l’état de leur demande. Et c’est sans compter tous ceux qui font des pieds et des mains pour faire venir les membres de leur famille proche…

La série documentaire d’observation Coeurs migratoires, qui s’intéresse à l’histoire d’amour et d’immigration de cinq couples binationaux, est une illustration sensible et bien construite de la situation parfois intenable que vivent des milliers de gens supportant cette attente au quotidien. L’idéateur de la série, Vincent Parisien (Nombreux et heureux, Déjà maman), et son équipe ont choisi des couples dont la situation témoigne de plusieurs « défis » de l’immigration amoureuse, et l’immigration tout court : les réticences des proches et familles, l’impuissance face aux méandres de la bureaucratie, l’impossibilité de travailler légalement, la dépendance financière face au conjoint, l’éloignement géographique qui fait craindre la rupture. À ces aléas, il faut aussi ajouter l’adaptation à la culture de l’autre et l’intégration à la société d’accueil, qui peuvent s’avérer plus complexes que prévu.

La série de huit épisodes, dont le tout premier prend le temps de présenter les protagonistes, leur situation et leurs objectifs, offre une chronique émouvante et parfois déchirante du parcours de ces couples, qui font leur possible pour vivre leur histoire d’amour ensemble, au même endroit. Et on en ressort plus informés et compatissants.

Coeurs migratoires Canal Vie, les mercredis, 20 h,et sur Noovo.ca