«Vivre le Downtown Eastside»: un autre regard sur le «ghetto de la drogue du Canada»

Le réalisateur Johann Nertomb s’intéresse à l’un des plus vieux quartiers de Vancouver, le Downtown Eastside. Alors que la pauvreté, la consommation de drogues dures et la criminalité rongent cette partie de la ville, son documentaire, au contraire, met en lumière sans jamais la juger une communauté francophone résiliente composée d’itinérants et de personnes en situation de précarité extrême.

Vivre le Downtown Eastside raconte ainsi le quotidien de celles et ceux qui habitent et travaillent dans cet endroit que personne ne veut voir. On y apprend, notamment grâce à Mary Ladril, dévouée travailleuse sociale à La Boussole, le seul organisme d’aide en français du quartier, qu’il y aurait entre 4 % et 8 % de francophones au sein de la population itinérante de Vancouver. Selon elle, si ce chiffre est aussi élevé, c’est que beaucoup de ces personnes, dont plusieurs Québécois, ne seraient en réalité jamais reparties de leur visite touristique ou professionnelle à Vancouver… Pourquoi ? Pour tenter de répondre à cette question, Johann Nertomb a, des mois durant, interrogé quelques-uns des habitants de ce « ghetto de la drogue du Canada ».

Ils et elles s’appellent Alexandra, Eric ou encore Marc-André et, face à la caméra, font sans détour le récit de ce qui les a menés jusque dans les rues du Downtown Eastside. Ce film choc redonne, avec dignité et respect, la place qui revient à ses personnes dans la société, mais fait aussi prendre conscience au spectateur du fléau de la consommation de drogue à Vancouver, où le fentanyl, notamment, fait des ravages.

Vivre le Downtown Eastside ICI Télé, samedi, 22 h 30