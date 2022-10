Julie Snyder à TLMEP: bonne réaction ou début du glas d’«Occupation double»?

Le passage de Julie Snyder à Tout le monde en parle dimanche soir a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Alors que certains la félicitent d’avoir gardé son calme face aux questions de Guy A. Lepage et MC Gilles, d’autres remettent en question la pertinence d’Occupation Double (OD), au coeur d’une controverse après que certains candidats ont été accusés d’intimidation.

« C’est pas noir ou blanc l’intimidation, c’est une ligne fine. Si on avait été mieux outillés, je pense qu’on serait mieux intervenus auprès des trois candidats », a reconnu d’emblée la productrice de l’émission de téléréalité, qui a offert ses excuses sur le plateau de Tout le monde en parle (TLMEP). Sous le feu des critiques des téléspectateurs et larguée par plusieurs commanditaires, OD Martinique a évincé trois de ses candidats la semaine dernière pour avoir intimidé d’autres participants.

Julie Snyder s’est toutefois justifiée dimanche soir d’être intervenue seulement après le départ d’une dizaine de ses commanditaires. « On a commencé à agir dès septembre avec des interventions avant que ça grossisse », a-t-elle répété. Stéphane Villeneuve, spécialiste en prévention de l’intimidation, a d’ailleurs fait une apparition dimanche lors de l’émission hebdomadaire d’OD pour dispenser une formation aux candidats.

Des internautes ont applaudi le « courage » et la « transparence » de Julie Snyder face aux questions de Guy A. Lepage et MC Gilles, qui se sont faits, à leur tour, accuser d’intimidation par plusieurs spectateurs sur la Toile.

Bravo à @snyderjulie. Ouf une entrevue pas facile, mais on sent la sincérité dans ses propos. Ils font ce qu’ils peuvent et s’adaptent au fur et à mesure! #tlmep #od — Melissa Baert (@Melibooh87) October 24, 2022

D’autres ont plutôt dénoncé la volonté de la production d’OD de diffuser ces passages d’intimidation pour faire monter les cotes d’écoute. « Elle [Julie Snyder] donne son discours sans réellement prendre sa responsabilité. 24 sur 24, ils filment et font des montages “minutieux”… Ils savaient, elle savait, mais elle avait peut-être besoin de bisbille pour un meilleur show. La ligne a été dépassée », écrit l’internaute Jeannette Cyr sur la page Facebook de TLMEP.

La téléréalité, un modèle dépassé ?

Questionnée à savoir si une telle émission de téléréalité doit encore exister en 2022 au Québec, l’animatrice vedette a affirmé à nouveau lundi, au micro de Tout un matin, qu’il faut offrir une alternative aux contenus américains.

« Si OD se retirait, […] on ne pourra plus participer à la discussion pour faire évoluer la société, et les jeunes du Québec de 18-25 ans vont regarder ces téléréalités aux États-Unis [, qui] sont bien bien bien plus rough », a soutenu Mme Snyder.

Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux sont convaincues qu’ouvrir la discussion sur le sujet a été bénéfique. Mais les appels à mettre un terme au show se sont aussi multipliés.

On peux tu juste tirer sur la plug de OD? C’est genre la pire émission qui existe, s’tassez là #tlmep — Mariane Tremblay (@TremblayMariane) October 24, 2022

Julie Snyder a indiqué à TLMEP qu’elle « n’espère pas » que ce soit la dernière saison d’OD. Les quotidiennes sont interrompues pour l’instant, mais la 16e édition devrait poursuivre son cours, malgré la controverse.