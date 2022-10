«Occupation double» retire des candidats intimidateurs

Vivement critiquée par les téléspectateurs et abandonnée par certains de ses commanditaires, la production de la téléréalité Occupation double annonce retirer les candidats intimidateurs de son édition en Martinique.

L’annonce a été faite mercredi par voie de communiqué. « Les candidats, et leurs familles, seront encadrés et soutenus pour faire face à ce revirement », souligne-t-on. La production a précisé au Devoir qu’il s’agissait de Philippe, Isaack et Félix.

Rappelons que depuis la semaine dernière, les téléspectateurs de la populaire téléréalité diffusée sur Noovo accusent la production d’avoir banalisé l’intimidation dont aurait été victime le candidat Jonathan de la part d’autres participants, pour faire gonfler ses cotes d’écoute.

La productrice de l’émission Julie Snyder s’est excusée auprès du candidat mercredi dernier, et son équipe a annoncé dimanche que les participants recevront prochainement une formation sur la « communication non violente » donnée par l’autrice et scénariste India Desjardins ainsi que le professeur de didactique à l’UQAM et expert en intimidation Stéphane Villeneuve, à qui Le Devoir avait parlé la semaine dernière. Il avait rappelé le rôle social que la téléréalité doit jouer.

Des commanditaires se dissocient

Mais cela n’a rien changé à la colère des fans qui ont continué de critiquer la production et les candidats jugés « problématiques » sur les réseaux sociaux. Cela n’a pas non plus empêché mercredi certains commanditaires à vouloir se dissocier de l’émission.

« Nous croyons que l’intimidation n’a pas sa place en société, ainsi qu’à la télévision peu importe la raison. Nous croyons aussi que le respect, le bien-être et la cohésion devraient être mis de l’avant », a déclaré l’équipe de Shop Santé, sur ses réseaux sociaux mercredi matin, en annonçant mettre fin à son partenariat avec la téléréalité.

Liée par des obligations légales, l’entreprise de suppléments sportifs a précisé ne pas pouvoir mettre un terme « immédiatement » à son partenariat, mais assure qu’elle ne renouvellera pas l’entente « pour l’ensemble des saisons à venir ».

Dans la foulée, d’autres commanditaires de l’émission ont annoncé à leur tour mettre fin à leur partenariat avec OD pour les prochaines saisons, évoquant les mêmes raisons que Shop Santé. Il s’agit de la marque de vêtement Oraki, l’entreprise de matelas Polysleep.

L’entreprise de livraison de boîtes repas Cook It, aussi partenaire, a indiqué au Devoir « être en réflexion sur le sujet ». Elle a néanmoins tenu à « condamner les actions d’intimidation posées par certain.e.s candidat.e.s » de l’émission.

D’autres détails suivront.