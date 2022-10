Netflix aura un forfait moins cher avec de la publicité au Canada

À partir de novembre prochain, Netflix offrira un forfait avec publicité à 5,99 $ par mois au Canada, ainsi que dans 11 autres pays.

Ce nouveau forfait s’ajoute aux trois offres déjà existantes — De base, Standard et Premium —, dont le tarif demeure inchangé. La qualité vidéo du contenu avec publicité sera la même que celle à laquelle ont droit actuellement les abonnés au forfait de base, qui payent actuellement 9,99 $ mensuellement. Le nombre de séries et de films sera toutefois limité pour ceux qui choisiront le nouveau forfait avec publicité à cause des restrictions de licences. « Une situation sur laquelle nous travaillons », a fait savoir la plateforme de vidéo sur demande dans un communiqué de presse jeudi.

Le téléchargement de films et de séries ne sera pas non plus compris dans le nouveau forfait. Les publicités auront un format oscillant entre 15 et 20 secondes, pour un total de quatre à cinq minutes d’annonces par heure de visionnement. Celles-ci seront diffusées avant le début de la vidéo et pendant, à l’instar de ce qui se fait actuellement sur YouTube. Les publicités seront ciblées en fonction du style de contenu regardé et du pays de l’utilisateur. Outre le Canada, un forfait avec publicités sera aussi offert aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, entre autres.

En proposant un plan d’abonnement moins onéreux, la multinationale espère rallier des annonceurs qui ciblent une clientèle plus jeune. Le forfait De base avec publicité est également une occasion prometteuse pour les annonceurs, qui ont l’occasion d’atteindre un public diversifié, dont les téléspectateurs plus jeunes, qui consomment de moins en moins de contenu télévisuel traditionnel, souligne-t-on chez Netflix.