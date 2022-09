Sur vos écrans: en quête de vérité

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques fois deux

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques accroît sa présence en ligne avec deux webséries de Télé-Québec. La première marque le retour de la fiction acclamée de Nathalie Doummar Teodorepas de H pour une troisième saison. Le comédien y incarne Teodore, un jeune homme atteint d’un trouble de déficit de l’attention qui décide de terminer son secondaire.



Dans un tout autre univers, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques explore avec un humour très didactique différents principes philosophiques à la lumière de notre société et de ses enjeux. Il aborde dans Philo pop différentes notions, celle de la beauté, par exemple. Dans cet épisode, il revisite les principes de Platon et de David Hume avec l’influenceuse et première femme trans à avoir participé à Occupation double Khate Lessard. À retenir également, les épisodes sur la popularité avec Mathieu Dufour et sur la sexualité avec Sarah-Maude Beauchesne. « C’est spécial », comme dirait Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, mais c’est surtout très drôle et très enrichissant !

Teodore pas de H

telequebec.tv dès le 5 octobrE



Présumé innocent

Il y a tout juste 40 ans, France Alain, 23 ans, est assassinée à bout portant en pleine rue, sans raison apparente. Afin de faire la lumière sur cette affaire non résolue, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel sont de retour pour une deuxième saison de Présumé innocent. Après s’être penché sur le cas Michelle Perron l’année dernière, le duo d’animateurs revient cette fois sur les lieux d’un crime célèbre à Québec, rue Sainte-Foy, et tente de reconstituer les derniers instants de France Alain alors qu’elle effectuait un court trajet entre un dépanneur et son domicile une nuit d’octobre 1982. À l’époque, la police, qui se trouvait dans une impasse absolue, a même fait appel à un clairvoyant. En vain… Ce n’est que quatre ans plus tard, en 1986, que l’animateur de radio et ex-petit ami de la victime Benoît Proulx est devenu le principal suspect avant d’être condamné, puis acquitté.



Épaulés notamment par des proches de France Alain, des experts ainsi que l’enquêteur à la retraite Patrice Abel, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel piquent la curiosité du spectateur en rappelant, entre autres, que Benoît Proulx a divulgué en ondes un détail qui n’avait pas encore été rendu public par les autorités. Cela fait-il de lui le coupable ? Si des interrogations persistent à ce jour, l’enquête bien ficelée de Présumé innocent. L’affaire France Alain réussit à tenir le public en haleine au fil de rebondissements et de confidences.

Présumé innocent

L’affaire France Alain

Crave, dès le 5 octobre

Hilary Swank, journaliste

Changement de registre, mais pas de thème, avec la nouvelle série de fiction d’ABC, Alaska Daily. Hilary Swank y interprète Eileen Fitzgerald, une journaliste d’investigation de renom tombée en disgrâce, qui quitte New York après qu’on lui a offert un poste dans un journal d’Anchorage. Elle y est embauchée par son ancien collègue Stanley Cornik (Jeff Perry) afin d’enquêter sur la disparition d’une femme autochtone survenue deux ans auparavant.

Soulignons qu’Alaska Daily se distingue des autres séries d’enquête parce qu’elle est une création originale de Tom McCarthy, à qui l’on doit Spotlight, Oscar du meilleur film en 2016. Son excellent long métrage se déroulait déjà dans le milieu journalistique, au sein de l’équipe du Boston Globe qui, en 2003, révélait dans un long article le scandale des prêtres pédophiles protégés par l’Église catholique dans le Massachusetts. Tom McCarthy y relate les investigations de la véritable équipe « Spotlight », qui avait par ailleurs remporté un prix Pulitzer pour sa publication.

Alaska Daily

ABC et CTV, dès le 6 octobre, 22 h



À ne pas manquer «Le facteur de l’espace»: divertissante poste de l’espace



Les aventures de Bob, le « meilleur » facteur de l’espace, font le bonheur de lecteurs jeunes et moins jeunes qui ont découvert les trois tomes de cette bande dessinée imaginée par Guillaume Perreault. L’illustrateur assure la réalisation de cette déclinaison télévisuelle, qui propose de nouveaux défis auxquels le postier intergalactique doit se mesurer, désormais en équipe. Il doit en effet composer avec une nouvelle collègue, l’enthousiaste (un peu trop) Odile, pour livrer le courrier spatial. Et ce n’est pas reposant.



Le facteur de l’espace

ICI tou.tv Extra, dès le 4 octobre