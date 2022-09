«American Gigolo» : suite superflue

En juin dernier, Paul Schrader laissait savoir sur sa page Facebook qu’une suite télévisuelle à son film culte de 1980, American Gigolo, était une bien mauvaise idée. À l’écoute des premiers épisodes, on a tendance à lui donner raison. On y retrouve le personnage de Julian Kaye, qui était interprété par Richard Gere dans le film, après qu’il a purgé 15 ans de prison pour un meurtre qu’il n’aurait pas commis. On cherche en vain la pertinence de planter dans l’époque actuelle ce retour au boulot de l’escorte de luxe vieillissante, incarnée cette fois par Jon Bernthal, et on peine à s’intéresser aux nouvelles intrigues.

