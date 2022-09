Une scène artistique locale talentueuse

Les artistes d’ici récompensés

La liste complète des lauréats de l’édition 2022 des Gémeaux sera bientôt dévoilée. Si plusieurs artisans de la télévision et des médias numériques ont déjà été sacrés gagnants jeudi pendant le Gala de l’industrie, le suspense subsiste dans de nombreuses catégories. Afin d’annoncer les vainqueurs des 37es prix Gémeaux, Véronique Cloutier pourra compter sur plusieurs personnalités du petit écran, dont Evelyne Brochu, Chantal Machabée, Pierre Bruneau, Simon Boulerice ou encore Rémi-Pierre Paquin, qui l’accompagneront en direct du théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Le clou du spectacle sera assuré par les drag queens Rita Baga, Mona de Grenoble et Barbada de Barbades, attendues pour une performance haute en couleur. Le Gala d’ouverture des 37es Prix Gémeaux sera pour sa part diffusé dimanche à 14 h 30 à ICI Artv. Il sera animé par Nicolas Ouellet et ses invités.

Rappelons que les émissions les plus nommées au Gala des 37es prix Gémeaux sont la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime de François Létourneau et la minisérie Audrey est revenue de Florence Longpré et Guillaume Lambert. Elles ont chacune été citées treize fois et concourent respectivement pour la meilleure série dramatique et la meilleure comédie, entre autres. Les deux séries sont également en lice pour le prix Gémeaux du public aux côtés de 18 autres titres, parmi lesquels District 31, Infoman et Aller simple. 

Après Cadence Weapon, qui sera le prochain ? Le gagnant du prix Polaris en 2021 pour son album Parallel Worldconnaîtra son successeur lors d’un gala post-pandémie qui fait son retour devant public à Toronto. Les artistes présents sur la liste des finalistes — sauf Destroyer, qui ne pourra être sur place — y livreront des performances musicales. Les Québécois Pierre Kwenders, pour José Louis and the Paradox of Love, Ouri, avec Frame of a Fauna, Hubert Lenoir, avec PICTURA DE IPSE : Musique directe, et l’Acadienne Lisa LeBlanc, avec son Chiac Disco, se trouveront notamment sur la scène du Carlu.



Gala des 37es prix Gémeaux

ICI TÉLÉ et ICI Tou.tv, dimanche 18 septembre, 20 h



Gala Polaris

CBC Gem, lundi 19 septembre, 20 h

Lido Pimienta fait son cirque

Une autre lauréate du Polaris sera présente sur les écrans cette semaine. Lido Pimienta, lauréate du prix en 2017 pour La Papessa, propose sa première émission de variétés où elle explore les notions de colonialisme, de féminisme, de genre et de beauté à travers son propre prisme — très coloré, très graphique et surtout très drôle. Entourée de quatre marionnettes et de quelques proches amis, dont la chanteuse Nelly Furtado, la musicienne s’intéresse dans Lido TV à différents sujets à travers des segments documentaires, des images d’animation et des sketchs comiques.



Lido TV

CBC Gem, dès le 23 septembre

Hommage à Sidney Poitier

L’héritage laissé par Sidney Poitier, décédé en janvier dernier, est immense. Dans leur récent documentaire Sidney, Reginald Hudlin, réalisateur, et Oprah Winfrey, productrice, sondent l’univers unique et précurseur de celui qui fut la première personne noire à recevoir l’Oscar du meilleur acteur en 1964, mais qui était aussi militant pour les droits civiques. Hudlin et Winfrey ont interrogé ses pairs, ses admirateurs, ses intimes, dont Spike Lee, Halle Berry, Lenny Kravitz, Barbra Streisand et Morgan Freeman, à propos de l’influence de ce géant du cinéma américain dans les arts.



Sidney

Apple TV+, dès le 23 septembre