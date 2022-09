Sur vos écrans: grandeurs et décadences

L’urgence climatique illustrée

La défense de la planète et de l’environnement est le cheval de bataille du journaliste et militant français Hugo Clément. Dans sa plus récente série documentaire, Sur le front, diffusée sur TV5, il part sur les traces de ceux qui, comme lui et à leur manière, se battent corps et âme pour sauver leur territoire et protéger la biodiversité qui les entoure. De la disparition des oiseaux à l’importance des requins dans les écosystèmes marins en passant par la guerre de l’eau et la transformation des habitations, il tire la sonnette d’alarme et passe en revue les différentes facettes de la lutte pour un avenir viable d’une manière toujours très percutante et éclairée.

Dans l’épisode consacré au péril des plantes, on apprend, par exemple, qu’en France, un végétal terrestre ou aquatique sur trois est aujourd’hui menacé d’extinction, alors que ceux-ci jouent un rôle crucial dans la survie de l’humanité. Loin d’être fataliste, Sur le front met aussi en lumière certains exploits scientifiques, tels que la résurrection de la cylindrocline, planteendémique de l’île Maurice, grâce à la méthode du clonage, « comme dans Jurassic Park ».

Toujours sur TV5, la série documentaire Face au climat est pour sa part consacrée aux effets dévastateurs des changements climatiques, qui se traduisent entre autres par des incendies, des inondations, des érosions ou encore des canicules, tous plus intenses d’année en année. Cette fois, c’est la navigatrice bretonne détentrice de plusieurs records du monde Anne Quéméré qui observe leurs conséquences pour les populations touchées, et elle rencontre les personnes qui ont fait de l’action leur priorité. On se rend d’ailleurs compte dans la série que l’eau est souvent au coeur des problématiques environnementales. Chypre, cette île méditerranéenne de près d’un million d’habitants, connaît des sécheresses sans précédent, tandis qu’à3000 kilomètres de là, les Pays-Bas sont parmi les premiers en Europe à subir les effets de la montée des océans, puisque le quart de leur surface se situe en dessous du niveau de la mer.

The Last Tourist se penche quant à lui sur l’une des plus grandes industries du monde, dont les chiffres vertigineux et les répercussions sur l’environnement commencent à peine à être exposés au grand jour. Le tourisme de masse est en effet dévastateur, tant pour les lieux que pour les résidents des destinations. Ces dernières, bien souvent popularisées par les réseaux sociaux, en plus d’être exploitées, ne bénéficient pas toujours des retombées économiques. Au sortir de la crise sanitaire mondiale, il apparaît intéressant de se questionner sur notre rapport aux voyages sous un autre angle grâce à ce documentaire préoccupant, mais nécessaire, de Tyson Sadler.



Sur le front

TV5, dès le 13 septembre, les mardis, 21 h



Face au climat

TV5, dès le 13 septembre,les mardis. 20 h



The Last Tourist

Crave, le 11 septembre

Des reines et des règnes troublants

Adaptée du livre de Leonie Frieda Catherine de Medici. Renaissance Queen of France, la minisérie The Serpent Queen brosse le portrait de l’une des reines les plus emblématiques de l’histoire de France, qui dirigea le pays pendant une trentaine d’années. Si la Marie-Antoinette de Sofia Coppola était très rock’n’roll, la Catherine de Médicis (Samantha Morton et Liv Hill) de Justin Haythe (Revolutionary Road) est tout aussi irrévérencieuse et impitoyable. Mariée adolescente au jeune roi Henri II, elle doit faire face aux infidélités de son mari et gérer le royaume d’une main de fer.

Changement d’époque, mais pas d’ambiance électrique, avec Monarch. Cette série dépeint le règne de la famille Roman sur la musique country, avec à sa tête une matriarche redoutable et explosive, Dottie Cantrell Roman, incarnée par l’oscarisée Susan Sarandon. Alors que les siens se retrouvent dans une situation délicate, la fille du clan Roman, Nicolette (Anna Friel), va quant à elle tout mettre en oeuvre pour sauver l’héritage familial.



The Serpent Queen

Starz (sur Crave), dès le 11 septembre



Monarch

Global, dès le mercredi 14 septembre, 21h, puis les dimanches, 21 h, à partir du 25 septembre