Enseignante dévouée, épouse fidèle et mère aimante, Chanelle Chouinard, dite Chouchou (Évelyne Brochu), perd tous ses moyens lorsqu’elle croise le regard de Sandrick Ranger (Lévi Doré), son nouvel élève de 17 ans.

Né d’une mère alcoolique, toxique et manipulatrice (Sophie Cadieux), l’arrogant adolescent aura tôt fait de profiter du trouble de Chanelle et de la bonté de son mari (Steve Laplante). « Je ne l’ai jamais aimée », confesse-t-il, sourire en coin, dans le premier des huit épisodes de Chouchou, campé deux mois avant l’arrestation.

Au fil de la déposition de Sandrick, Simon Boulerice (Six degrés, Géolocaliser l’amour) dévoile comment Chanelle s’est laissée prendre au piège du jeune homme pour se lancer à corps perdu dans une relation interdite. Dans sa manière de distiller les éléments de l’enquête et d’alterner les points de vue, l’auteur crée un suspense à la fois sulfureux et à glacer le sang.

À la réalisation, Marie-Claude Blouin (De Pierre en fille) et Félix Tétreault (Lou et Sophie) créent des ambiances tour à tour enveloppantes, sensuelles et vénéneuses.

Une série dramatique qui fera certes parler d’elle dans les chaumières en raison de son sujet délicat et complexe.

Chouchou Noovo, dès le 14 septembre, 20 h, aussi sur noovo.ca