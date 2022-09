«The Handmaid’s Tale» : la fin d’une ère

Quelques mois après l’abrogation de l’arrêt Roe v. Wade, qui avait légalisé l’avortement en 1973 aux États-Unis, la cinquième et dernière saison de la série dystopique adaptée du roman de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale est plus attendue que jamais. Le personnage d’Elisabeth Moss, June Osborne, y sera notamment confronté aux conséquences du meurtre du commandant Fred Waterford tandis que l’influence de la république totalitaire de Gilead gagne discrètement du terrain au Canada…

The Handmaid’s Tale, saison 5 Prime Video, dès le 14 septembre