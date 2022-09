«Bêtes de film» : La vie des animaux du cinéma

Lassie, Babe, Skippy, Flipper… Si les animaux peuvent être les vedettes à part entière de films et de séries, on connaît moins leur vie hors caméra — exception faite du destin tragique de l’orque Keiko qui était Willy dans la saga éponyme à l’écran. Au Québec, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle en Estrie précisément, il est un endroit où ces bêtes mènent une vie paisible entre deux tournages : le Cinézoo, un lieu intrigant de plus de 100 acres ouvert au public à qui Canal D consacre sa série documentaire Bêtes de film.

Depuis plusieurs décennies, Jean Cardinal, 70 ans, prend soin de ses pensionnaires à poil, à écaille ou à plume comme de ses propres enfants. Avec son fils Olivier, ils entraînent dans le plus grand respect les animaux à jouer devant la caméra et à appréhender les différents plateaux de tournage, qu’il s’agisse de longs métrages québécois, de publicités canadiennes ou même de superproductions américaines. Bêtes de film montre ainsi au public que le lieu qui l’accueille est un véritable sanctuaire où l’animal est roi, une « fresque » que Jean et Olivier Cardinal esquissent jour après jour.

Preuve en est dès les premiers instants de la série documentaire avec Tango, un grizzly que Jean Cardinal a su apprivoiser alors qu’il n’était encore qu’un ourson de quelques mois, ou Trotski, le singe malicieux. Le fondateur du Cinézoo connaît en effet la personnalité de ses dizaines d’animaux sur le bout des doigts et, pour cette raison, la relation qu’il entretient avec eux est un vrai baume au coeur à regarder sans modération dans Bêtes de film.

Bêtes de film Canal D, dès le 15 septembre, 19 h 30