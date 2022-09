«STAT» s’annonce solide

Marie-Andrée Labbé, scénariste de Trop et de Sans rendez-vous, s’apprête à occuper la case horaire laissée vacante par District 31. Parions que nous serons nombreux à nous accrocher au quotidien de l’urgentologue en chef de l’hôpital Saint-Vincent de Montréal, Emmanuelle St-Cyr, que Suzanne Clément incarne avec une autorité naturelle, après les quatre premiers épisodes de STAT, d’une durée exceptionnelle d’une heure.

De fait, quatre épisodes d’une heure, à l’instar de la finale de la quatrième saison de District 31. « En toute transparence, c’est Luc Dionne qui a eu cette idée-là », souffle Fabienne Larouche lors d’un point de presse après la projection des deux premiers épisodes dévoilés aux médias mercredi matin, dans le studio R de la nouvelle maison de Radio-Canada, en présence de plusieurs membres de l’équipe de STAT — du latin statim signifiant « immédiatement » ou « instantanément ».

« Très, très tôt dans le processus, on a décidé que les quatre premiers épisodes seraient d’une heure », confirme Guillaume Lespérance, d’A Média, qui produit la quotidienne avec Fabienne Larouche et Michel Trudeau, d’Aetios. Cette décision a plu à l’autrice, qui a ainsi eu plus de temps pour présenter ses personnages, qu’elle plonge dès la première scène en plein drame. « Je n’avais pas la pression de tout mettre en 22 minutes ! » s’exclame celle qui valide ses scénarios auprès d’un urgentologue et d’une psychiatre.

Deuil difficile

Alors qu’elle célèbre ses 50 ans avec ses amis, le psychiatre Philippe Dupéré (Patrick Labbé), la chirurgienne Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et le préposé aux bénéficiaires Éric Perron (Stéphane Rousseau), Emmanuelle arrive sur la scène d’un accident : son conjoint, François (Daniel Parent), s’est défenestré. Un an plus tard, Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), nouvel urgentologue, affirme à Emmanuelle que sa mère (Isabelle Brouillette), collègue de François, ne croit pas à la thèse du suicide.

« Emmanuelle n’a pas vraiment fait son deuil, dévoile la scénariste. Elle n’est pas satisfaite de l’issue de l’enquête. L’arrivée de Jacob la ramène dans son histoire avec François. Elle a une fragilité et est pleine de surprises. Il y a du mystère autour d’elle. Elle carbure à l’adrénaline et se perd dans le travail, c’est sa nature principale. Quand j’écris ce personnage-là, je me demande comment je serais si j’étais capable d’en prendre plus. Sa personnalité ressemble pas mal à celles des urgentologues qu’on a rencontrés. C’est impressionnant dans la vraie vie, alors j’essaie que ce le soit autant dans la série. »

Si Marie-Andrée Labbé, qui a déjà écrit 52 des 124 épisodes de STAT, connaît la vérité sur François, elle confie que certaines sous-intrigues sont encore en développement. « Le format permet d’explorer plein de choses, je ne suis jamais à court d’idées ! »

On devrait ainsi en apprendre plus sur le passé de François, mais également sur celui de son frère, Pascal St-Cyr (Normand D’Amour), directeur des services professionnels, prompt à protéger les membres du personnel, dont l’infirmière Sophia St-Jean (Ludivine Reding), qui a été agressée par un patient.

Autour d’Emmanuelle gravitent le chirurgien Marc-Olivier Morin (Anglesh Major), qui raconte des choses sur elle, la travailleuse sociale Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard), qui cache vainement ses troubles alimentaires à Philippe, et l’infirmière Audrey Milord (Samantha Fins), qui soigne deux adolescents victimes d’une fusillade.

« La grande force de l’écriture de Marie-Andrée, c’est qu’on est collés sur l’actualité, déclare le producteur Guillaume Lespérance. C’est l’avantage qu’on a d’être collés entre le moment de l’écriture et ceux de la production, du montage et de la diffusion. On est toujours à jour par rapport à ce qui se passe dans l’actualité, et Marie-Andrée a une facilité pour incorporer ces histoires-là. »

En plus des intrigues policières, on traitera de politique, notamment grâce à Daniel Laramée (Bruno Marcil), infirmier et délégué syndical. « Je travaille avec ma blonde, la journaliste Judith Lussier. Quand il s’agit de parler d’histoires politiques à l’intérieur de l’hôpital — les griefs, les poursuites, etc. —, je valide cela avec elle. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de la situation dans les hôpitaux. Quand on parle des heures supplémentaires des infirmières, on sait maintenant un peu plus de quoi il s’agit. On va pouvoir l’expliquer comme il faut, car on a l’espace pour le raconter, et c’est pas les enjeux qui manquent. Chaque cadre de travail a ses enjeux, et on va essayer de les explorer », conclut Marie-Andrée Labbé.

STAT Sur ICI TÉLÉ, dès le lundi 12 septembre, à 19 h, en rattrapage sur ICI Tou.tv