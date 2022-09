«The Last of Us Part 1»: des bennes à ordures

Naughty Dog porte bien mal son nom, car Sony a très bien dressé son studio à ne faire qu’une seule chose : des jeux d’action impressionnants, mais qui, par leur linéarité, se résument à de longs parcours en montagnes russes. Copie conforme de l’original en plus beau et plus léché, The Last of Us Part I remplit la commande. Mais en avions-nous besoin ?

The Last of Us, The Last of Us Remastered, The Last of Us Part I. Depuis sa sortie initiale en 2013 sur PlayStation 3, nous en sommes maintenant à la troisième version du voyage de Joel et Ellie qui, à travers des États-Unis en ruines, espèrent trouver un vaccin contre une infection fongique qui transforme les gens en zombies.

Le jeu original étant sorti à la toute fin de l’ère de sa plateforme, on pouvait comprendre l’intérêt d’une version à la performance plus stable et de meilleure résolution pour la PlayStation 4. Mais la PlayStation 5 étant rétro-compatible avec cette dernière, pourquoi mettre tant d’effort à refaire ce qui est déjà là, avec un peu plus de feuillage et de plus beaux personnages ?

Et surtout, pourquoi retourner à The Last of Us ? Car ce jeu, adoré par la critique à sa parution, est avant tout un produit de son époque, pour le meilleur et, surtout, pour le pire. À ce moment de l’histoire du jeu vidéo, les studios à grands budgets aspiraient coûte que coûte à voir leurs produits être considérés comme des oeuvres d’art. En résultaient alors des jeux qui copiaient les codes du cinéma au lieu de mettre l’emphase sur les forces du médium : les systèmes et l’interactivité.

Comment expliquer sinon cette scène choquante du prologue où la fille de notre protagoniste est assassinée de sang-froid alors qu’il la porte dans ses bras ? Joel pouvait-il prendre un autre chemin ? Garder son revolveravec lui pour se défendre au lieu de le prêter à son frère ? Y avait-il moyen de mieux parlementer avec ce soldat meurtrier afin de peut-être sauver la vie de son enfant ? Relancez une sauvegarde autant que vous voulez, le joueur ne pourra jamais rien y faire.

Non. On est forcé de rester là, impuissant, à regarder une séquence prérendue aux conséquences décidées d’avance. Et ces cinématiques donnent le ton au reste du jeu. Car les sections du jeu lors desquelles le contrôle du personnage revient au joueur ne sont fondamentalement pas si interactives que ça non plus.

Certes, la série d’arènes remplies de zombies où on doit mêler discrétion et gestion des ressources forme de beaux casse-tête à résoudre. Mais combien de fois avons-nous soupiré devant ce qui semblait d’abord être une impasse, avant de repérer les subtils éléments jaunes dans l’environnement indiquant qu’il s’agissait bel et bien du chemin à suivre ? Combien de bennes à ordures à déplacer et sur lesquelles monter afin d’atteindre une plateforme plus haute ? Combien de planches ? Combien d’échelles ?

Ce remake le confirme : The Last of Us a mal vieilli. Au final, on aurait très bien pu se contenter de rejouer à la version remastérisée devant un coup de nostalgie. Espérons pour Naughty Dog que Sony lui donne un peu plus de longueur de laisse pour son prochain projet. Le studio en aura besoin s’il souhaite conserver l’estime du milieu.

The Last of Us Part I ★★★ Conçu par Naughty Dog et édité par Sony. Offert pour PlayStation 5 seulement.