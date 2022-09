«Au-delà du vote»: s’engager dans la cité

On ignore si la campagne électorale provinciale ramènera aux urnes des citoyens désabusés qui n’exercent pas leur droit de vote, pour de multiples raisons. Surtout parce qu’ils n’en voient pas l’utilité, mais aussi parce qu’ils souhaitent que leur voix soit entendue autrement qu’en inscrivant un x sur un bulletin de vote une fois tous les quatre ans. C’est le cas des jeunes scénaristes et réalisateurs d’Au-delà du vote, leur premier documentaire, produit avec peu de moyens mais beaucoup de convictions. Ils partent à la rencontre de citoyens de leur génération qui ont décidé de passer de la parole à l’actionpolitique, chacun à leur façon.

Le film, parsemé de réflexions et de questionnements émis par les cinéastes devant la caméra, suit une demi-douzaine de jeunes durant la campagne électorale municipale de l’automne 2021, dont la future mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et la cofondatrice de la Vague Écologiste au Municipal et militante environnementaliste, Marie-Ève Bélanger-Southey, qui témoignent de la teneur de leur engagement.

Cette chronique électorale propose une réflexion sur les façons possibles de transformer la vie démocratique, à travers les témoignages de militants qui envisagent la politique autrement. Le tout éclairé par les propos d’experts de différents horizons, comme le directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, et le professeur Jonathan Durand Folco. Ce portrait aux revendications assumées n’est certes pas exempt de maladresses, mais s’avère un excellent panorama intéressant et enthousiasmant de ce que pourrait devenir la politique.



Au-delà du vote Savoir Média, mardi 6 septembre, 22h et sur savoir.media