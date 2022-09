«Les anneaux de pouvoir»: la vengeance d’une elfe

Antépisode de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Les anneaux de pouvoir, série se déclinant en huit épisodes et qui devrait s’étirer sur cinq saisons, pourrait bien diviser autant les lecteurs de J.R.R. Tolkien que les admirateurs de Peter Jackson, malgré ses grandes qualités visuelles et sa volonté de respecter à la fois l’oeuvre littéraire et cinématographique. Inspirée des appendices du Retour du roi, la nouvelle et plus coûteuse production d’Amazon Studios à ce jour nous ramène au Second âge, à l’époque où l’elfe Galadriel, narratrice du récit, était une fougueuse guerrière assoiffée de vengeance, soit mille ans avant que Frodon et ses compagnons partent à la recherche du précieux anneau unique.

Incarnée chez Jackson par l’incomparable Cate Blanchett, Galadriel emprunte ici la beauté elfique de la non moins prodigieuse Morfydd Clark, vue dans l’excellent thriller d’horreur Sainte Maude, de Rose Glass. Alors que les Elfes tiennent pour mort le maléfique sorcier Sauron, Galadriel, qui lui en veut d’avoir tué son frère bien-aimé, croit que celui-ci attend le bon moment pour semer la terreur. Ayant juré de retrouver Sauron, elle n’aura d’autre choix que de s’éloigner des siens.

En parallèle de la quête de Galadriel, que l’on souhaite, après les deux premiers épisodes dévoilés jeudi, plus étoffée, les créateurs de la série, Patrick McKay et John D. Payne, qui en sont à leurs premières armes, proposent des personnages inventés de toutes pièces, dont l’humaine Bronwyn (Nazanin Boniadi) et son amoureux, l’elfe Arondir (Ismael Cruz Cordova), et des sous-intrigues prétextes à nous amener à la rencontre des différents peuples de la Terre du Milieu. Avec cartes à l’appui !

Nouvelles alliances

En compagnie de l’elfe Elrond (Robert Aramayo), sommé par le roi Gil-Galad (Benjamin Walker) d’assister le grand forgeron Celebrimbor (Charles Edwards) dans un projet d’envergure (devinez lequel !), nous nous rendons chez les Nains, habiles forgerons présentés comme des êtres grotesques et irascibles, plus précisément dans les appartements du prince Durin IV (Owain Arthur), qui semble issu du Magicien d’Oz, et sa truculente épouse, la princesse Disa (Sophia Nomvete).

Nous faisons également la connaissance d’un peuple nomade, les Harfoots. Au sein de cette branche imberbe hobbite au caractère infantile évolue la téméraire Nori, interprétée par Markella Kavenagh, prometteuse actrice australienne vue dans la série Picnic at Hanging Rock, qui, avec Morfydd Clark, parvient à se démarquer dans cette distribution jouant de façon rigide ou peu nuancée.

Au cours d’une escapade, Nori découvrira un étranger (Daniel Weyman), littéralement tombé du ciel, que certains croient être Tom Bombadil… « Les cieux sont étranges », comme le répète le sage Harfoot Sadoc Burrows, incarné par Lenny Henry, l’un des acteurs racisés que l’on retrouve aussi parmi les Elfes, les Nains et les Humains – rappelons qu’on avait reproché la distribution trop blanche des trilogies de Peter Jackson.

À (re) lire : Sacré Moyen Âge : pourquoi et comment les dérivés fictionnels du Moyen Âge se retrouvent partout sur nos écrans.

Hormis quelques scènes spectaculaires aux effets spéciaux remarquables, dans la lignée de l’autre série médiévale fantastique du moment, La maison du dragon, d’après l’oeuvre de George R. R. Martin (grand fan de Tolkien), Les anneaux de pouvoir défile à un rythme assez lent, presque léthargique. Il est vrai qu’il y a plusieurs personnages et lieux à mettre en place dans ces deux épisodes réalisés par J.A. Bayona (L’orphelinat, Jurassic World : Fallen Kingdom).

Or ce calme apparent, les scènes bucoliques, l’humour bon enfant, les répliques lancées sur un ton prophétique, ainsi que les alliances qui se créent entre les peuples laissent présager qu’à l’instar des romans de Tolkien et des films de Jackson, Les anneaux de pouvoir seront riches en péripéties, rebondissements, scènes de combat et attaques de trolls et d’orques. Il le faudra puisque les six autres épisodes étant respectivement mis en ligne chaque vendredi, il sera facile d’oublier le rendez-vous.

D’ici à ce qu’elle prenne réellement son élan, la série, tournée dans la nature luxuriante de la Nouvelle-Zélande, déploie sans réserve son opulente direction artistique, son esthétique raffinée et sa lumineuse beauté. Espérons que tout ce faste soit appuyé par un récit substantiel justifiant qu’on exploite une fois de plus l’univers de Tolkien. Quand on pense que Peter Jackson a tiré du Hobbit, roman de 300 pages, une trilogie excessivement longue et exagérément fidèle, comment ne pas craindre le pire ?

Le seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir (V.F. The Lord of the Rings : The Rings of Power) Les deux premiers épisodes sur Prime le jeudi 1er septembre, dès 21 h.