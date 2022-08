«The Patient»: pulsions meurtrières et solitudes

La routine du psychologue Alan Strauss (Steve Carell) sombre le jour où il informe son énigmatique patient Gene que sa thérapie se trouve dans une impasse et où il émet de sérieux doutes quant à la poursuite de leurs séances. Ce dernier, qui refuse en effet de s’ouvrir davantage sur ses traumatismes et son passé, prend une décision radicale : il enlève le docteur et le garde prisonnier dans le sous-sol de sa maison isolée afin de continuer le traitement.

Gene révèle alors sa vraie identité. Il est Sam Fortner (Domhnall Gleeson), un inspecteur agroalimentaire, mais surtout un tueur en série prolifique convaincu qu’Alan Strauss est le seul capable de le soigner de ses pulsions meurtrières. Et de l’empêcher de passer à nouveau à l’acte, sa victime étant déjà dans sa ligne de mire.

Plus de quatre ans après l’arrêt de leur série acclamée The Americans, Joel Fields et Joe Weisberg font ainsi leur retour avec The Patient, une minisérie présentée comme un thriller psychologique. Dès les deuxième et troisième épisodes, la confusion s’installe. Le suspense de la série repose-t-il sur les pulsions meurtrières de Sam Fortner ou bien sur la complexité des tourments de son psychologue, contraint d’offrir une thérapie qu’il rejette et d’observer sa propre existence ? Avec The Patient, le duo de créateurs offre au spectateur une plongée troublante au plus profond de l’âme humaine avec une double introspection où s’entremêlent psychiatrie et religion.

Un comédien au sommet

Le comédien Steve Carell (The Office) n’en est pas à son premier rôle dramatique, puisqu’on l’a vu notamment dans Beautiful Boy, Foxcatcher et The Big Short, mais son interprétation du docteur Alan Strauss est sans doute l’une des plus inattendues.

Lorsque son personnage se réveille chaîne au pied dans un endroit inconnu, Steve Carell détonne dans une scène d’ouverture sous tension, hautement claustrophobique, digne de la série de films d’horreur Saw.

L’acteur américain surprend tout autant en veuf mélancolique et psychologue juif — rappelons que la judéité au sens large est un thème cher à Joel Fields et Joe Weisberg — choisi précisément pour cette raison par son patient qui, on le voit très vite dans la série, en connaît beaucoup plus qu’il n’y paraît sur Alan Strauss.

Cet aspect de la religion est aussi la corde sensible de la série, de par l’essence de son sujet d’abord, mais aussi parce que ses créateurs peuvent parfois manquer de subtilité quant à son évocation, à leur manière de la montrer, qui frôle à certains — néanmoins rares — endroits la caricature.

C’est le cas par exemple avec une vision légèrement simpliste du fils d’Alan Strauss, Ezra (Andrew Leeds), devenu orthodoxe et qui a rompu tout lien avec sa famille.

Les écueils de la santé mentale

La question des croyances, quelle que soit leur origine, est donc omniprésente dans The Patient et peut, paradoxalement, en être aussi la force dans la façon dont elle est traitée.

Qu’il s’agisse de religion ou d’obsession, Joel Fields et Joe Weisberg manient brillamment dans leur série les dilemmes qu’elles impliquent et emmènent le public dans une zone qui n’est ni noire ni blanche, mais revêt de multiples nuances de gris.

Même si, une fois de plus au cinéma, un tueur en série présente un trouble de santé mentale, The Patient a au moins le mérite de ne pas véhiculer la longue liste de clichés et de stéréotypes qui y sont associés et qui excuseraient presque, ou au moins justifieraient, les actes commis comme on le voit bien trop souvent à l’écran.

Le personnage de Sam Fortner, au contraire, est extrêmement lucide quant à son état et souhaite guérir. Il va même jusqu’à dire dans le deuxième épisode qu’il n’a rien à voir avec le fétichisme du Buffalo Bill du Silence des Agneaux de Jonathan Demme, qui dépèce ses victimes pour se faire des vêtements. Idem en ce qui concerne Candace, la mère de Sam Fortner (Linda Emond).

Il réfute catégoriquement l’hypothèse du docteur Strauss, qui souhaite, dans un premier temps, explorer la piste de sa relation avec celle-ci pour tenter de résoudre les pulsions meurtrières qui l’habitent, car il est admis, comme le pense d’ailleurs Freud, que les mères sont la plupart du temps responsables de nombreux maux.

Il est enfin une dernière facette très intéressante que Joel Fields et Joe Weisberg ont su utiliser pour aborder ce qui obsède le tueur en série. Les repas partagés chaque soir entre Sam Fortner et Alan Strauss deviennent petit à petit une sorte de rituel qui va ouvrir les discussions entre les deux individus pour amener leur récit plus loin, là où le spectateur ne les attend pas, jusqu’à certaines curieuses confidences et prises de conscience.

The Patient ★★★ 1/2 Disney+,dès le 30 août