«Élection rouge»: politique «fiction»

Un référendum (un deuxième) sur l’indépendance de l’Écosse annoncé par un premier ministre britannique conservateur, un agent secret russe qui empoisonne des personnes d’influence et de sombres personnages qui tentent d’influencer le scrutin. Ce sont là quelques éléments au premier abord crédibles de l’intrigue de cette série suédoise créée par une équipe britannique, où l’on suit un duo improbable d’agentes secrètes, une Britannique (accessoirement fille du patron des services secrets) et une Danoise, qui ont pour mission d’empêcher que la situation politique européenne et mondiale ne vire à la catastrophe. Et c’est là qu’on a un peu de mal à croire à ce thriller politique à la prémisse pourtant prometteuse, du moins dans les premiers épisodes. Il faut peut-être laisser une chance au coureur…

Élection rouge Séries Plus, vendredi, 20 h