Grandir dans les ruines de la guerre

Mir Hussain a six ans, en 2001, lorsque les talibans au pouvoir détruisent les bouddhas de Bamiyan — site du centre de l’Afghanistan classé au patrimoine mondial de l’UNESCO — avant d’être chassés par les Américains à la suite des attentats du 11 Septembre. Il en a 27 quand les talibans reprennent le contrôle de Kaboul et, de fait, du pays tout entier puisque les États-Unis et l’OTAN y ont retiré définitivement leurs troupes. Mir est désormais caméraman et la population afghane, déjà très démunie, est à nouveau livrée à la terreur.

L’impressionnant documentaire en deux parties Mir. Une vie en Afghanistan retrace ainsi le parcours de ce jeune garçon qui grandit dans un pays ravagé par un conflit permanent. Vingt ans s’écoulent et Mir Hussain a vu se succéder deux présidents, Hamid Karzai et Ashraf Ghani, a assisté au rétablissement de l’Émirat islamique d’Afghanistan. La minorité chiite hazara, dont il est issu, est souvent la cible d’attaques et, parce qu’il se sent en danger, Mir décide de quitter ses montagnes pour un avenir meilleur dans la capitale, accompagné par sa femme et ses enfants.

Rythmé par la misère et les attentats suicides, le quotidien des Afghans nous est ici donné à travers les yeux de Mir Hussain, de l’insouciance de son enfance à son embauche dans une société de production de nouvelles, au péril de sa vie. Et s’il attend dans la peur depuis un an maintenant de pouvoir fuir son pays, le documentaire nous rappelle que quelque 160 000 de ses concitoyens ont, quant à eux, été tués pendant l’intervention occidentale.

Mir. Une vie en Afghanistan ICI RDI, les 30 et 31 août à 20 h