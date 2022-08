Splendeur et décadence du clan Targaryen

La huitième et dernière saison du Trône de fer (V.F. Game of Thrones) a déçu plusieurs des plus ardents admirateurs de l’univers médiéval fantastique de George R. R. Martin ; certains bouderont peut-être la nouvelle production de HBO, La maison du Dragon (V.F. House of the Dragon). Quel dommage ce serait, car cette adaptation déclinée en dix épisodes du roman Feu et Sang, laquelle nous plonge à l’époque du roi Viserys 1er Targaryen (Paddy Considine), soit quelque 200 ans avant l’époque du Trône de fer, s’avère tout aussi captivante, somptueuse et spectaculaire.

Dès le premier épisode, Miguel Sapochnik, l’un des quatre réalisateurs de la série, donne le ton par sa mise en scène ample qui tire profit des paysages majestueux et des décors fastueux, où l’on reconnaît avec bonheur l’impressionnant trône de fer et l’arbre-coeur aux yeux sanglants. Si certaines coiffures font tiquer, dont les perruques des Targaryen, les costumes sont une splendeur.

En quelques scènes, le spectateur, bercé par la musique impériale de Ramin Djawadi, se retrouve en terrains connus : vertigineuses chevauchées à dos de dragon, conseils tendus où l’on fomente alliances et trahisons, combats à l’épée où gicle le sang à profusion, joutes équestres qui tournent en boucherie, orgies et beuveries à volonté. Comme quoi les moeurs changent peu d’un siècle à l’autre.

Univers violent et décadent dominé par les hommes depuis des générations, La maison du Dragon ne fait pas de cadeaux à ses personnages féminins. Ainsi on assiste à la déception de la princesse Rhaenys Velaryon (Eve Best), épouse du puissant Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), qui voit le trône de fer lui échapper au profit de son débonnaire cousin Viserys. Or, le nouveau roi, qui bénéficie de la faveur du peuple en cette ère prospère, n’a pas d’héritier mâle. S’ensuivra une guerre civile qui marquera la fin de l’âge d’or de la maison Targaryen.

L’héritière

Quand on ne contraint pas les femmes à faire des bébés à la chaîne dans l’espoir d’engendrer de futurs rois, jusqu’à ce que mort s’ensuive — telle que l’illustre cette cruelle scène d’accouchement —, on les envoie à peine pubère dans le lit du roi éploré afin d’assouvir ses propres ambitions. Ce sera le cas de la reine Aemma (Sian Brooke) et de l’innocente Alicent (Emily Carey), fille d’Otto Hightower (Rhys Ifans), main du roi, et amie intime de la princesse Rhaenyra (Milly Alcock), fille aînée du roi.

Fine stratège, valeureuse et ambitieuse comme Daenerys Targaryen, mère des dragons qu’elle précède de neuf générations, Rhaenyra Targaryen a tout ce qu’il faut pour être une reine. Même si son père en a fait son héritière, sa place sur le trône est menacée par la naissance de garçons issus du second lit. Parvenues à l’âge adulte (au sixième épisode), Alicent (Olivia Cooke) et Rhaenyra (Emma D’Arcy), autrefois confidentes l’une de l’autre, seront d’impitoyables rivales.

Frère ennemi

Si l’on prend parti pour Rhaenyra, on déteste avec passion — peut-être pas autant que l’affreux roi Joffrey Baratheon dans la précédente série — l’autre prétendant au trône : Daemon Targaryen (Matt Smith, qui domine la distribution avec son regard de psychopathe), frère cadet de Viserys, prêt à tout pour supplanter le roi. Jusqu’à courtiser… sa nièce.

Eh oui, il n’y a pas que dans la maison Lannister, comme on l’a vu dans Le trône de fer (et dans l’Histoire !), que l’on encourage l’inceste pour préserver la pureté du sang. Entre Rhaenyra et Daemon s’esquisse un fascinant pas de deux, entre l’attraction et la séduction, dont l’issue aura des conséquences pour l’avenir de la Maison Targaryen.

D’ailleurs, on sourit en entendant dire que les Lannister sont des alliés des Targaryen, on retient son souffle quand un Stark fait une brève apparition à la cour et l’on écoute avec attention Viserys parler de l’hiver qui s’en vient. Si les denses intrigues familiales de La maison du Dragon éclairent sous un nouveau jour les personnages du Trône de fer, les non-initiés n’ont pas besoin de tout connaître des hauts faits de Jon Snow pour se laisser ravir par cet antépisode. Nul doute qu’ils voudront en découvrir la suite sans tarder.

La maison du Dragon (V.F. House of the Dragon) Sur Crave en version originale et doublée en français. Dès le 21 août, puis à chaque dimanche à 21h