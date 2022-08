Toutou cherche son enfant… et inversement

Les petits et ceux qui ont gardé leur coeur d’enfant devraient trouver leur bonheur dans cette touchante et enlevante minisérie qui conjugue animation et prises de vue réelles, une adaptation d’un album (toujours inédit en français) de William Joyce, Ollie’s Odyssey, et fruit du travail minutieux de Shannon Tindle (Coraline) et de Peter Ramsey (Spider-Man : Dans le Spider Verse). On y suit l’épopée d’Ollie, un lapin cousu à la main, pour retrouver son « humain » adoré, le petit Billy, qui l’a égaré dans un mariage, et les efforts de ce dernier pour repérer son meilleur ami de chiffon. Rires, larmes et frissons garantis, peu importe l’âge…

Inoubliable Ollie Netflix, dès 24 août