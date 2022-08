Sur vos écrans: prises de pouvoir

Être adolescent en 2022

L’étoile montante de la télévision québécoise Zeneb Blanchet (Lou et Sophie, La déesse des mouches à feu) est l’une des têtes d’affiche de deux émissions qui font la part belle aux ados d’aujourd’hui, avec leurs interrogations, leurs déboires et leurs premières fois. Pandore et Détox sonnent ainsi le glas d’une saison estivale audiovisuelle riche en contenus originaux locaux d’une grande qualité.

La première est une adaptation télévisuelle pour Télé-Québec de la pièce de théâtre Pandora, de l’autrice, metteuse en scène et dramaturge québécoise Sarah Berthiaume, présentée depuis une dizaine d’années au Canada et plusieurs fois récompensées. On y suit Pandore (Zeneb Blanchet), une jeune femme qui découvre l’émoi amoureux et sa sexualité, par l’entremise de son téléphone intelligent. Curieuse et spontanée, elle va toutefois glisser, presque malgré elle, dans l’univers monstrueux de la cyberpornographie. Où s’arrête le réel ? Est-ce un cauchemar ? Comment distinguer le virtuel de ce qui ne l’est pas ? L’atmosphère poétique et sans artifice créé par la réalisatrice Véa fait par ailleurs honneur à la langue franche et au propos essentiel de l’oeuvre.

Détox est pour sa part une minisérie coécrite par la comédienne Nadia Paradis avec la collaboration d’Anne-Hélène Prévost (Les Sapiens) et réalisée par Sophia Belahmer. Zach (Zachary Evrard), un ado de 17 ans, va dans un centre de désintoxication alors que son meilleur ami est plongé dans le coma. Il y fera la rencontre de cinq autres jeunes aux prises avec diverses dépendances, dont Mathieu (Édouard Tremblay-Grenier), dépendant aux écrans, et Léa (Zeneb Blanchet), de qui il tombera sous le charme malgré l’interdiction de relation imposée par l’établissement. Captivante et judicieuse, Détox aborde des sujets actuels liés à l’adolescence sans basculer dans la moralisation ou la facilité. À noter également l’excellente musique originale de la série, composée et interprétée pour l’occasion par Karelle Tremblay et Jean-Philippe Levac, et la présence à l’écran des scénaristes de Détox, Nadia Paradis et Anne-Hélène Prévost.

Le royaume de la terreur

Il y a tout juste un an, le 15 août 2021, l’Afghanistan retombait entièrement aux mains des talibans avec la chute de Kaboul et le retrait des forces occidentales du pays. Les journalistes Patrick de Saint-Exupéry et Pedro Brito Da Fonseca, qui se sont rendus sur place au cours de l’année, font état, dans le documentaire Sous la loi des talibans, du fossé qui sépare les nouveaux dirigeants et la population, plus isolée, plus oppressée et plus misérable que jamais. Une enquête glaçante dont les récits et témoignages apparaissent parfois invraisemblables.

Vingt ans plus tôt, les talibans avaient en effet été chassés du pouvoir par la « la guerre au terrorisme » entamée par George W Bush après les attentats du 11 septembre. De retour à la tête de l’Afghanistan, ceux-ci, autoproclamés « vainqueurs » sur la « plus grande puissance militaire » du monde, pavoisent désormais avec leur régime de la terreur et de la violence qui repose sur la restauration de l’« émirat islamique » et sur l’entrée en vigueur de la « vraie charia ». Si l’ensemble de la population afghane est victime de ce changement de pouvoir, les femmes sont particulièrement touchées par leurs droits considérablement restreints, voire disparus.

Essai raté

Bell nous faisait miroiter une série documentaire d’histoires saisissantes de survivants, ces hommes et ces femmes pour qui l’existence ne tenait plus qu’à un fil, mais chose promise n’est pas toujours chose due. Entre deux couches d’un sensationnalisme manqué et d’un propos confus, J’ai frôlé la mort passe en réalité à côté de ce qui aurait pu servir d’exemple pour informer le public et le sensibiliser aux accidents domestiques ou aux catastrophes naturelles, entre autres.

