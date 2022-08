Passer sa vie à en sauver d’autres

Richard Lafond a eu la piqûre pour la profession d’ambulancier paramédical il y a déjà 37 ans. L’adrénaline de l’urgence, l’imprévisibilité des situations, le sentiment d’avoir aidé un concitoyen : autant d’aspects du métier qu’il adore. Alors que d’autres crouleraient sous cette pression, lui vit pour ça.

Cet homme est l’un des divers intervenants que suit la caméra dans la nouvelle série documentaire de Moi et Cie, Nos paramédics. Il équipe son véhicule, arpente les rues montréalaises, trouve (et doit parfois chercher) les blessés à la suite d’appels logés chez Urgences-santé. En bref, ses jours se suivent, mais ne se ressemblent jamais, les cas allant d’un grave essoufflement à une personne poignardée. Ce sont d’ailleurs ce qu’on appelle des soins primaires, dans le jargon. Certains des paramédics, comme Jean-Pascal Paré, ont choisi de poursuivre leur formation afin de pouvoir pratiquer des soins avancés, tels qu’une chirurgie à la suite d’une mutilation.

Peu importe la situation, peu nombreux sont ceux qui y trouveraient là une source de bonheur quotidienne. Et pourtant, il y a Richard et Jean-Pascal. Très humaine, la série brille par sa réalité du terrain. Hormis quelques flous sur les visages de victimes pour préserver leur anonymat, le spectateur a l’impression de se trouver sur les lieux avec eux et avec toute l’incertitude que cela comporte.

Authentique, mais surtout inspirante, la série Nos paramédics lève le voile sur le travail essentiel de ces gens dont le seul but est d’aider autrui et de sauver des vies.

Nos paramédics Moi et Cie, dès le 18 août, 20 h 30