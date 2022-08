Sur vos écrans: des dirigeants scrutés à la loupe

Minute par minute

À l’heure où les théories du complot vont bon train, un récent documentaire revient sur un événement qui en aura suscité plus d’une depuis une soixantaine d’années : l’assassinat du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, survenu à Dallas à l’automne 1963.

Découpé d’une manière quasi chirurgicale, L’assassinat de JFK retrace minute par minute la chronologie de cette journée du 22 novembre 1963 grâce à une pléthore de preuves médico-légales — souvent contradictoires — et d’images d’archives glanées çà et là, le tout bonifié par des témoignages d’experts compilés sur deux épisodes.

La première partie du documentaire est consacrée aux heures qui ont précédé l’assassinat du président Kennedy, jusqu’aux coups de feu fatals de 12 h 30, et aborde les points de vue de trois personnes essentielles à l’hypothétique dénouement de cette enquête jamais résolue. On retrouve d’abord celui de sa femme, Jackie Kennedy, qui accompagnait JFK, alors en campagne pour sa réélection, mais aussi les perspectives de Roy Kellerman, agent spécial chargé de la protection du président, et du principal suspect dans cette affaire, Lee Harvey Oswald, qui n’aura jamais connu de procès puisqu’il sera à son tour assassiné deux jours après les faits.

Tout aussi captivant, le deuxième épisode conserve la même mécanique et se concentre cette fois sur les heures et les jours qui ont suivi le drame, comme vécu par ces trois protagonistes.



Qui est vraiment Narendra Modi ?

Si l’Inde, avec son 1,3 milliard d’habitants, n’a jamais été aussi forte sur l’échiquier international, son premier ministre, Narendra Modi, est loin de faire l’unanimité. Aux antipodes de la politique menée pendant 60 ans par les héritiers de Gandhi et Nehru, les pères de l’indépendance indienne, celui qui est à la tête du pays depuis 2014 dirige en effet « la plus grande démocratie du monde » d’une main de fer et accorde notamment une place prééminente à la religion hindouiste, son armée — la deuxième au monde sur le plan de la stratégie militaire — et au nucléaire, tout en s’assurant de renforcer son pouvoir jour après jour.

Le documentaire Le monde selon Modi. La nouvelle puissance indienne sonde ainsi la personnalité de l’autoritaire chef du Bharatiya Janata Party, le parti nationaliste hindou, et en brosse minutieusement le portrait.

De fait, le film de Sophie Lepault met en lumière les ambivalences de Narendra Modi, dont les doubles discours pacifisme/brutalité et conservatisme/modernité dont il fait usage, et qui s’apparentent parfois à la propagande de ses homologues russe et chinois. Alors que l’Inde compte 15 % de musulmans au sein de sa colossale population, son bras droit, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, n’a par exemple aucun scrupule à considérer cette minorité comme des « termites » indésirables…

Les dictateurs ont-ils toujours été des tyrans ?

Qu’ont en commun Kim Jong-un, Adolf Hitler, Pol Pot, Benito Mussolini, Joseph Staline, Mao et Saddam Hussein ? Tous ont eu une enfance et une jeunesse des plus particulières dans un contexte familial pas forcément clément. À la source de la tyrannie propose donc une incursion dans les premières années de la vie de ces dictateurs des XXe et XXIe siècles, bien souvent fantasmée par les tyrans eux-mêmes, comme avec le mythe créé par Hitler dans son ouvrage Mein Kampf.

Le documentaire se penche par ailleurs sur leur parcours fulgurant, marqué par le despotisme, l’horreur, les massacres et la naissance d’idéologies extrêmes, violentes et belliqueuses.

À ne pas manquer De la scène à l’écran Basée sur le succès du même nom qui a d’abord vu le jour sur Broadway, 13 : La comédie musicale débarque sur Netflix au plus grand bonheur des amateurs de ce genre. C’est tout en musique que seront racontées les histoires d’Evan Goldman (Eli Golden), qui a quitté la Grosse Pomme pour l’Indiana après le récent divorce de ses parents. Comble de malheur, cela survient tout juste avant son 13e anniversaire. Pour sauver sa bar-mitsva et son honneur cela va sans dire), l’adolescent multipliera les ruses.



13 : La comédie musicale​ Netflix, dès le 12 août