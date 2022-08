Les reines de la confiance

« Trois marchandes de bonheur qui vous propulsent au sommet de votre beauté, intérieure comme extérieure » : c’est ainsi que Rita Baga décrit l’émission qu’elle pilote en compagnie de la maquilleuse professionnelle Pétula Claque et de la coiffeuse et styliste Sasha Baga, toutes trois drag queens. Débordant d’énergie, mais surtout de confiance, ce trio possède toutes les qualifications et tout l’enthousiasme requis pour aider quiconque à redorer son image et à s’aimer davantage.

Qu’il s’agisse d’une mère que la vie a bousculée au cours des dernières années ou encore d’un homme souhaitant s’approprier son corps après une transition, les drag queens relèvent le défi avec joie. Bien qu’elle paraisse à première vue superficielle, l’émission possède en fait une mission très noble : celle d’améliorer l’estime personnelle des participants. Bien que cela soit fait dans l’excentricité, les sujets abordés, comme la maladie et les changements de sexe, n’en demeurent pas moins importants. La drag en moi constitue ainsi une belle vitrine pour promouvoir l’ouverture à autrui.

Tout à fait légère, l’émission se consomme en un rien de temps. La courte durée des épisodes, soit une vingtaine de minutes, permet d’assister à la transformation ultrarapide d’une personne. Cheveux, maquillage, vêtements : tout y passe. Mais d’après les candidats, c’est surtout l’expérience auprès des drag queens qui est importante. Il faut leur concéder cela, elles donnent tout un spectacle avec leurs tenues colorées et extravagantes.

La drag en moi est finalement une émission fort sympathique, à l’image de ses animatrices.

La drag en moi Crave, dès le 7 août