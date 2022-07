«PowerWash Simulator»: relâcher la pression

Après un peu plus d’un an en accès anticipé sur la plateforme Steam, PowerWash Simulator a enfin été publié dans sa version 1.0 sur PC et Xbox. Désormais aussi offert via Game Pass, le jeu du studio FuturLab s’ajoute à la longue liste des titres qui recréent numériquement la banalité d’une tâche manuelle. Mais avec ses plus de 20 000 critiques positives sur Steam, on peut déjà qualifier son succès d’étincelant.

D’emblée, PowerWash Simulator est exactement ce qu’il prétend être. Équipé d’un puissant nettoyeur à pression, on élimine la saleté et la crasse dans des espaces de plus en plus complexes, seul ou avec des amis (jusqu’à six joueurs).

Le mode « Carrière » est idéal pour guider les nettoyeurs en herbe à travers les mécaniques du jeu à l’aide d’une variété de tâches liées à une histoire très légère qu’on peut facilement ignorer. En gros, on commence tout juste dans le domaine du nettoyage. Notre première tâche est de faire briller notre camionnette d’entreprise, question de ne pas passer pour un cordonnier mal chaussé. Puis, d’un contrat à l’autre, on lavera notamment un bungalow, un terrain de jeux, un carrousel, une gigantesque cabane dans un arbre, une caserne de pompiers, une station de métro et même le manoir du maire. Les niveaux, aux nombreuses surfaces et formes différentes, ne manquent pas d’originalité. Chaque contrat terminé nous rapporte de l’argent, avec lequel on peut s’offrir divers accessoires, dont des buses adaptables et des solutions nettoyantes qui facilitent notre travail.

Le jeu possède aussi un mode libre dans lequel on peut rejouer à notre guise les tâches déjà réalisées. Certains niveaux, qualifiés de « spéciaux », ne font pas partie du mode « Carrière » et ne sont pas obligatoires pour progresser. On peut notamment nettoyer le Rover Perseverance sur Mars, ou encore un parcours de minigolf. Finalement, un mode « Défi » nous permet de remporter l’or, l’argent ou le bronze en terminant des niveaux dans un temps limité ou en respectant des limites de consommation d’eau.

Pas pour tous

Avec près de 40 niveaux au total, ceux qui sont séduits par l’idée de récurer des espaces virtuels pendant des heures en auront pour leur argent. Si votre premier réflexe est de vous demander pourquoi quelqu’un serait assez stupide pour jouer à ce jeu au lieu d’être productif dans le monde réel, c’est qu’il n’est sûrement pas fait pour vous. PowerWash Simulator offre une sorte d’expérience méditative, quasi thérapeutique, qui n’est pas faite pour tout le monde. Elle s’adresse à un public de niche qui prend plaisir à s’attaquer à une tâche colossale, mais sans réel enjeu, en s’armant d’un perfectionnisme indécrottable et de beaucoup de patience. Au bout d’un certain temps, on se laisse porter par l’ambiance zen, et celle-ci devient étonnamment libératrice.

Il n’empêche que PowerWash Simulator peut s’avérer laborieux. Certains niveaux peuvent prendre plusieurs heures à terminer, étirant un peu trop l’élastique de notre patience. Du moins, assez pour qu’on se rende compte qu’on nettoie des pixels sur un écran alors que de la vaisselle sale, et bien réelle, traîne encore dans notre évier.

PowerWash Simulator ★★★ 1/2 Développé par FuturLab et publié par Square Enix. Offert sur Xbox One, Xbox Series X & S et sur Microsoft Windows (Steam et via Game Pass).