«IA. Être ou ne pas être»: aux confins de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est un champ si vaste à explorer. « L’IA peut autant concerner l’optimisation des stocks dans les supermarchés que la manière de découvrir des tumeurs sur des radiographies, indique le journaliste et animateur Matthieu Dugal à l’origine de la série documentaire IA. Être ou ne pas être. Nous avons donc décidé d’aborder l’intelligence artificielle d’un point de vue éthique, grâce à notre rapport humain à la chose. »

Pour tenter de répondre aux multiples questions que soulèvent les avancées en matière d’IA, Matthieu Dugal, aidé par des scientifiques et les technologies les plus récentes, a notamment entrepris la création de son double numérique. Cette expérience menée dans le cadre de l’émission a pour objectif de mettre en lumière les impacts, qu’ils soient présents ou futurs, de l’intelligence artificielle sur nos sociétés.

« Lorsque l’on parle d’éthique, il peut s’agir de beaucoup de choses », prévient M. Dugal. Il y a, par exemple, le suivi de notre santé ou encore la reconnaissance faciale, mais l’aspect le plus intime est incontestablement, selon lui, l’avatar. « À partir des données que nous laissons en ligne, les algorithmes peuvent animer certaines facettes de nos personnalités et créer des poupées numériques. Celles-ci peuvent soit nous remplacer, soit augmenter notre intelligence et même faire de nous des êtres éternels », poursuit l’animateur. Son double numérique a ainsi été créé depuis les données disponibles dans l’infonuagique et a la possibilité d’exister indépendamment de lui. « Si je place cet avatar dans un contexte de métavers, les gens pourraient interagir avec mon double tandis que, de mon côté, je ferais tout autre chose. Immanquablement, cela suscite énormément d’interrogations, qu’on croirait parfois relever de la science-fiction », souligne-t-il.

En ligne, quel est notre rapport à l’autre ? Nos données nous définissent-elles ? Peut-il y avoir une conscience générée par des programmes informatiques ? Au cours des prochaines années, nous serons sans aucun doute confrontés à ces questions.

Elle est partout et pourtant, nous ne la voyons pas, car contrairement à ce que nous aurions pu penser il y a quelques années, les robots ne font pas encore partie de nos quotidiens et ils en sont encore loin

Et comme si la complexité de l’intelligence artificielle ne suffisait pas, nous devons également faire face à ses paradoxes. « Elle est partout et pourtant, nous ne la voyons pas, car contrairement à ce que nous aurions pu penser il y a quelques années, les robots ne font pas encore partie de nos quotidiens et ils en sont encore loin », estime Matthieu Dugal. Selon lui, l’intelligence artificielle se dévoilera surtout à travers des avatars et des voix intelligentes. Pour lui, nous verrons de plus en plus de situations comme celle du film Her de Spike Jonze, où le personnage de Joaquin Phoenix tombe amoureux de la voix (Scarlett Johansson) d’un programme informatique.

« Tôt ou tard, il sera quasi impossible de faire la différence entre les humains et les avatars animés par des algorithmes et qui ne sont rien d’autre que des lignes de codes pour lesquelles nous développons de l’empathie, ajoute-t-il. Le jeu vidéo démontre à ce propos que notre capacité à être empathique ne se limite pas à nos semblables, à certains animaux, comme les chats et les chiens, ou à nos plantes. Il n’y a donc aucune raison pour que nous ne cultivions pas de complicité avec les doubles numériques. »

« Nous rendre dépendants »

Dans sa série documentaire, Matthieu Dugal n’oublie évidemment pas de mettre en garde le spectateur. « Tout cela engendre d’innombrables problèmes et dangers potentiels. Il faut garder en tête que les avatars, comme c’est le cas avec les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, sont d’abord et avant tout là pour nous accrocher et nous rendre dépendants. » Selon lui, pour éviter que nos points faibles soient exploités par des algorithmes, il est essentiel d’employer le principe de précaution et de se prévaloir d’une bonne hygiène numérique. « N’allons-nous pas préférer la compagnie de nos avatars à celle de nos proches parce qu’ils nous disent toujours ce que nous avons envie d’entendre et sont disponibles en tout temps ? » Pour Matthieu Dugal, la question est extrêmement pertinente et mérite d’être publiquement posée. « Nous devrions voir cela comme un défi lancé à notre intelligence », précise-t-il.

Matthieu Dugal aime enfin le rappeler : « Comme le mentionne Kate Crawford, professeure à l’Université de New York et chercheuse à Microsoft, dans Être ou ne pas être, l’IA n’est ni intelligente ni artificielle. » Afin de ne pas se perdre dans le reflet que nous renvoient les avatars, il faut, d’après M. Dugal, garder en tête que les algorithmes sont à l’origine une invention et une succession de décisions humaines. « Nous choisissons nous-même de placer nos propres limites avec la technologie », conclut-il. Par conséquent, il ne tiendrait qu’à nous de faire de l’intelligence artificielle notre alliée.

IA. Être ou ne pas être ICI Radio-Canada Télé, dès le samedi 23 juillet, 22 h 30