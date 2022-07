Nous paysans: des vies de labeur

« On était pauvres, mais pas miséreux », dit André Pochon, un agriculteur depuis longtemps retraité. Pour Michel Teyssedou, arborant lui aussi fièrement des pattes d’oie au coin des yeux, être paysan, « c’est un métier de plouc ». Et pourtant, il l’aura pratiqué sa vie durant.

Le documentaire Nous paysans raconte l’histoire de ce métier mal perçu et mal jugé par le reste de la société, et ce, depuis le début du siècle passé, quand les transformations sociales se faisaient encore au compte-gouttes et que l’humain demeurait l’outil principal pour labourer ses terres. Deux guerres, plusieurs crises économiques, une industrialisation et un virage chimique plus tard, être un artisan de la terre n’a plus la même signification.

À travers des archives impressionnantes et de nombreuses entrevues très pertinentes, on retrace, de révoltes en révolutions, la manière dont a changé la façon de nourrir un peuple. Le documentaire s’intéresse aux patois des divers coins de la France, à l’exode rural, à la place des femmes et de l’Église, à l’arrivée des outils mécaniques, à l’électrification des campagnes, aux lois protégeant les paysans. Rien n’a été oublié, ce qui donne un documentaire d’une heure et demie très complet.

Nous paysans est une ode aux gens qui ont pratiqué ce métier ingrat, parfois en crevant de faim, afin que les autres aient quelque chose à se mettre sous la dent. Il s’agit du portrait d’une pratique qui s’est transformée davantage en un siècle que jamais auparavant, et qui continue d’évoluer, désormais dans l’optique d’un retour en arrière, vers une alimentation plus saine et sans pesticides.

Nous paysans TV5, le lundi 25 juillet, 21 h