«Un immeuble dans l’est»: un déménagement émouvant

Un peu à l’est du centre-ville — suffisamment détaché pour qu’une tour de bureaux se distingue dans le paysage — se trouve un monument médiatique du paysage québécois : la Maison de Radio-Canada. Construit en 1973 afin de regrouper l’ensemble des locaux de la société de diffusion, qui étaient alors éparpillés en une quinzaine de bâtiments, le gratte-ciel brun est devenu une icône reconnaissable de tous, notamment grâce à son logo bien visible perché tout en haut.

Occupée pendant près de 50 ans, la Maison de Radio-Canada possédait bien des défauts, notamment un manque de lumière naturelle, mais les artisans l’aimaient tout de même. Le documentaire Un immeuble dans l’Est constitue un dernier hommage à cette tour brune qui a hébergé de nombreuses générations.

Un travail d’archives colossal et impressionnant en compose la trame visuelle. On y voit notamment la transition entre Bernard Derome et Céline Galipeau au Téléjournal, la scène finale du dernier téléroman tourné dans l’immeuble, L’auberge du chien noir, ainsi que des extraits d’une pléthore d’émissions, allant de Bobino et Bobinette à La fureur. Le documentaire aborde aussi les différentes pièces de la tour, comme le studio 42, l’énorme costumier ou encore les simples corridors décorés de diverses oeuvres.

S’ajoutent à ces souvenirs les témoignages de dizaines d’artisans qui partagent avec nostalgie des anecdotes concernant l’immeuble, alors qu’ils s’apprêtent à déménager dans leurs nouveaux bureaux. Patrice Roy résume d’ailleurs très bien ce sentiment : « Oui, on a fait de grandes choses dans la tour, mais on fera des choses différentes [certes], mais aussi essentielles dans ce nouvel immeuble. »