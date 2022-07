Sur vos écrans: Aura de stars et suspense meurtrier

Martha Wainwright, maîtresse de cérémonie

Deux ans après sa première diffusion, Mix sonore revient pour une nouvelle saison avec, une fois encore, Martha Wainwright à l’animation. L’autrice-compositrice-interprète continue ainsi à recevoir des invités musicaux, qu’ils soient Canadiens francophones ou anglophones, pour des performances et des discussions autour de leurs coups de coeur du moment.

Mme Wainwright accueille les artistes et le public au bar Le Lux à Montréal dans une atmosphère de partage et de réjouissance. Pour le premier épisode cette année, France D’Amour, Radio Radio et AHI, aidés par leur hôte, ont notamment concocté une soirée authentique et riche en rebondissements, où chacun s’imprègne des univers rock, hip-hop et soul des convives. Martha Wainwright offre en prestation Alexandria, une chanson écrite spécialement pour elle par la Britannique Beth Orton, et qu’elle joue très rarement devant les spectateurs.

Photo: TOU.TV

TV5, le samedi 16 juillet, 22 h

Double dose de suspense

Enquêtes à Hvide

Direction le Danemark avec la première saison d’, une série européenne signée Tilde Harkamp. Thomas (Carsten Bjørnlund), un détective allemand, et Helene (Mary Bach Hansen), une policière danoise, sont contraints defaire équipe afin d’enquêter sur le mystérieux décès d’un surfeur allemand dans une station balnéaire. Alors qu’ils ont du mal à se supporter, les deux célibataires doivent pourtant prétendre être un couple pour arriver à leurs fins…

Photo: CBC Gem

L’écrivain écossais Irvine Welsh, à qui l’on doit notamment Trainspotting, adapte avec la série Crime l’un de ses romans à succès. Dougray Scott (Mission: Impossible 2) y incarne Ray Lennox, un détective d’Édimbourg en proie à ses démons intérieurs. Celui-ci est en effet à la recherche du salut en même temps qu’il mène des investigations sur l’assassinat d’une jeune fille, qui a d’abord été kidnappée puis droguée et violée, dans une ville paranoïaque et hantée par l’horreur.

ICI Tou.tv Extra, dès le 21 juilletCBC Gem, dès le 22 juillet

Au firmament

La série documentaire d’Ethan Hawke The Last Movie Stars est consacrée au couple mythique formé par les deux stars de Hollywood Paul Newman et Joanne Woodward. Pour cela, l’acteur et cinéaste américain a obtenu un accès privilégié à une centaine de transcriptions d’entrevues données par les comédiens et leurs proches.



Photo: CNN+



George Clooney et Laura Linney y narrent les discussions entre Paul Newman et Joanne Woodward pour nous permettre de mieux comprendre cette histoire d’amour tumultueuse et marquante du 7e art. The Last Movie Stars a également été mis en image grâce à des archives qui rendent le documentaire en six parties d’autant plus troublant. Plusieurs acteurs, comme Oscar Isaac, Melanie Griffith et Sam Rockwell, ont par ailleurs été rencontrés par Ethan Hawke afin de convoquer l’aura des deux légendes.

À ne pas manquer La vie est une répétition Vous craignez de rater votre vie ? Dans sa nouvelle série The Rehearsal, l’humoriste, scénariste et réalisateur vancouvérois Nathan Fielder (Nathan for You) offre aux gens la chance de répéter, comme au théâtre, avec des acteurs dans des décors

reproduisant les lieux mêmes où ils évoluent, des moments importants de leur existence afin que tout se passe sans désagréments. Déclinée en six épisodes d’une trentaine de minutes, The Rehearsal combine allègrement comédie, impro et téléréalité.

The Rehearsal

Crave et HBO, depuis le 15 juillet Crave et HBO, depuis le 15 juillet

À voir en vidéo

HBO, dès le 21 juillet