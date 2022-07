La pandémie a profité à la production télé québécoise

Porté entre autres par l’épanouissement de la diffusion en ligne lors de la pandémie, le milieu québécois de la télévision a connu une croissance exceptionnelle en 2020-2021 : la valeur totale de ses productions a grimpé de 23 %, du jamais vu. Mais les tournages de films étrangers et de longs métrages québécois, pour leur part, ont sans surprise pâti de la crise sanitaire.

C’est le portrait que dresse l’Observatoire de la culture et des communications du Québec dans une étude publiée mercredi. Les productions télé québécoises, tous genres et langues confondus, ont totalisé en 2020-2021 des budgets de 815 millions, dont la moitié a été allouée à des émissions de fiction.

Dans les faits, ce sont surtout les montants accordés aux séries de fiction qui ont bondi lors de cette première année pandémique, passant de 304 millions à 405 millions de dollars en un an. En tout, 75 émissions de fiction ont été tournées au Québec l’an dernier, soit à peine 8 de plus qu’en 2019-2020. C’est donc dire que c’est surtout le budget moyen des productions qui a augmenté. Et pour cause, un producteur de fiction jouissait l’an dernier d’un budget moyen de 5,1 millions de dollars, près de 2 millions de plus qu’il y a à peine deux ans.

Cet argent frais provient entre autres d’étrangers qui achètent les séries québécoises pour les adapter ailleurs dans le monde. Les différentes plateformes de diffusion en ligne, qui ont soif de contenu, y sont aussi pour beaucoup. Les droits versés par les chaînes traditionnelles demeurent toutefois la principale source de financement de l’industrie télévisuelle, bien que leur part soit proportionnellement plus petite que par le passé.

« La hausse provient de plusieurs éléments : notamment des projets de l’année 2020 qui ont été décalés à 2021 [à cause de la pandémie], et des [intervenants] tels que Bell Média [avec Crave] qui ont permis de déclencher des projets télévisuels additionnels de langue française chez les producteurs québécois », a indiqué par courriel la Société de développement des entreprises culturelles, l’un des principaux bailleurs de fonds publics de l’industrie.

Le mauvais côté de la pandémie

Les autres genres télé n’ont pas autant bénéficié de ces circonstances. Les budgets de production des magazines et des émissions de variétés ont crû de quelques millions par rapport à l’année précédente, et l’enveloppe est demeurée plutôt stable pour le documentaire.

Quant à la production cinématographique, elle a pâti de la pandémie. La valeur des films québécois s’est élevée à 146 millions de dollars en 2020-2021, une baisse de 14 % par rapport à l’année précédente. Sans surprise, les tournages venus d’ailleurs ont été beaucoup moins nombreux en raison des restrictions frontalières : les productions étrangères totalisaient 970 millions de dollars l’an dernier, soit une chute de 258 millions.

Bref, malgré l’essor du marché télé, l’industrie audiovisuelle a vu sa valeur reculer de 6 % en tout et partout, ce qui reste enviable dans les circonstances.

« [Ces résultats] témoignent de la résilience dont notre secteur a fait preuve pour livrer un maximum de productions de qualité au public québécois en menant à bien des tournages avec des contraintes sans précédent. Les défis demeurent présentement nombreux, alors que l’inflation, la persistance de la COVID-19 et la pénurie de main-d’oeuvre accentuent la pression sur les budgets des productions de langue française, déjà compressés à l’extrême », a déclaré par voie de communiqué Hélène Messier, p.-d.g. de l’Association québécoise de la production médiatique.