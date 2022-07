«Larry» et le choix du suspense télé

« Larry a une posture de rockeur. » Le réalisateur Patrick Sauvé a immédiatement pensé à Pink Floyd et à The French Connection lorsqu’il a pris connaissance de l’histoire imaginée par son complice Stéphane Bourguignon, dont le personnage principal est un policier infiltré déchu en quête de vengeance.

L’homme incarné par Benoît Gouin est en effet déterminé à retrouver coûte que coûte l’auteur de la fusilladequi a laissé sa femme paraplégique et, par conséquent, cherche à regagner sa propre intégrité. « La référence fondatrice et absolue pour moi en matière de filature est le long métrage de William Friedkin sorti en 1971, The French Collection, indique Patrick Sauvé. Je m’en suis inspiré pour filmer la réalité de Larry, pour l’observerregarder les autres. »

Si Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé n’en sont pas à leur première collaboration — on leur doit notamment l’émission La vie, la vie diffusée au début des années 2000 sur Radio-Canada — , le genre de la série policière est une nouvelle aventure pour l’écrivain et scénariste à succès. « Une idée m’est cependant rapidement apparue : écrire des drames et écrire de la comédie sont deux choses que je suis capable de faire. Que se passerait-il alors avec de l’action et du suspense en plus ? Un tour de montagnes russes à La Ronde ! » illustre Stéphane Bourguignon à propos de Larry, qu’il promet fort en sensations.

Rire, pleurs, colère, peur : sa nouvelle minisérie se veut connectée sur l’humain. « On fouille la psychologie [des personnages] et leurs ressources pour les sortir des problèmes dans lesquels ils s’enfoncent dès le premier épisode », prévient Stéphane Bourguignon.

Benoît Gouin, de son côté, voit dans les personnages de la série une grande complexité et « d’incroyables dilemmes moraux à défendre ».

« Dans Larry, il y a un véritable élan, une verve, mais aussi une célébration du bonheur d’entraîner le public », souligne Patrice Sauvé, qui saisit avec la série l’occasion de montrer à l’écran un personnage vieillissant. « Je me suis toujours demandé s’il y avait de bons récits qui évoquent la deuxième moitié de la vie, quand vient l’âge où l’on pense à sa retraite et à sa mort. Ici, Larry pense plutôt à se réincarner et à se réaffirmer : il veut en apprendre davantage », ajoute-t-il. « Il s’agit d’une magnifique courbe à porter, mais qui est extrêmement “challengeante” parce que cohabitent du drame, de la comédie et du thriller. »

Pour ce faire, le duo Sauvé-Bourguignon a pu s’appuyer sur une distribution éclectique composée tant de visages connus (Macha Limonchik, Monique Spaziani, Anglesh Major) que de nouveaux noms (Michaëna Benoit, Irdens Exantus). « Chaque rôle apparaît comme une force en présence, comme une île que l’on croise et qui permet à Larry d’avancer, soit parce qu’il s’y confronte ou s’y attache », fait remarquer Patrice Sauvé.

Quant à Benoît Gouin, le réalisateur salue son dévouement sans faille durant la soixantaine de jours en plateau. « Quelque 60 jours de tournage, dont 25 de cascades », renchérit celui qui tient le rôle principal. « C’était un défi [physique] pour moi. J’ai arrêté l’alcool et je me suis mis en forme pour essayer de sonder au mieux mon personnage, qu’on aime puis qu’on déteste avant de se reprendre d’affection pour lui. » L’acteur en est convaincu : Larry séduit à cause de ses zones grises et de sa marginalité, de ses failles et de ses qualités. « Larry est un être humain d’abord et avant tout, et c’est pour cette raison qu’on s’y attache », croit-il

Quoi qu’il en soit, la série ne laissera personne indifférent.

Bien intentionné, mais décevant Les intentions de Stéphane Bourguignon et de Patrice Sauvé dans Larry sont louables — avec une volonté de représenter au petit écran les diversités de culture et d’âge, par exemple —, mais le résultat est décevant. Par un humour parfois inapproprié, la série perpétue des clichés qui collent à la peau de certaines personnes issues des milieux défavorisés : on pense notamment à cette scène, qui n’apporte strictement rien au récit, où de jeunes hommes ne peuvent s’empêcher d’avoir des gestes obscènes à l’endroit du personnage policier de Macha Limonchik. On note aussi le manque d’effort du côté de la mise en scène et de la direction des acteurs. Le tout pour un résultat qui manque de substance et qui, au final, ne met en valeur ni son excellente distribution ni son histoire.

Sur ICI Tou.tv Extra, dès le 14 juillet