«Eternal Threads»: sauver le présent en changeant le passé

Pour un amateur de science-fiction, la prémisse d’Eternal Threads est prometteuse. À un moment indéterminé dans le futur, l’avènement du voyage dans le temps (et notre maladresse) a corrompu le « flux temporel » avec d’innombrables anomalies dont les effets en cascade ont ravagé la planète. Pour sauver ce présent futuriste rendu apocalyptique, il faut voyager dans le passé pour le réparer. Dommage qu’après quelques minutes seulement, cette mise en scène soit presque complètement hors de propos.

Le récit d’Eternal Threads est en réalité beaucoup plus étroit. On incarne un voyageur du temps chargé de restaurer un morceau de ce « flux temporel ». Notre mission est de sauver un groupe de personnes qui ne devaient pas périr dans l’incendie d’une maison en 2015. Pour ce faire, on se transporte jusqu’à la maison incendiée, quelques heures à peine après le drame. Sur place, à l’aide de notre équipement, on peut revoir les événements clés de la semaine précédant l’incendie, sous la forme d’hologrammes fantomatiques, et modifier les décisions de nos protégés. Chaque modification a le potentiel de débloquer d’autres scènes qui révéleront plus d’informations, ou même de faire bifurquer la ligne de temps vers une autre différence clé qui pourrait sauver une vie.

Et c’est peut-être ici le principal défaut d’Eternal Threads. On s’attend à un jeu de casse-tête, mais il s’agit davantage d’une pièce narrative avec des éléments de déduction. Le coeur du jeu est l’élaboration d’un portrait complet de la vie de nos personnages davantage que l’élaboration de leur sauvetage. Déception.

Cela dit, la mécanique de ligne du temps, centrale à la boucle de jeu, est bien pensée. On peut naviguer dans celle-ci de plusieurs façons : en passant d’un jour à l’autre, en suivant une ligne précise de causes à effets ou en ciblant des personnages. À un moment donné, elle devient toutefois très complexe et difficile à comprendre.

Le jeu propose un mode « normal », avec 197 événements, 54 décisions clés et plusieurs fins différentes. Si cela nous paraît trop intimidant, on peut opter pour le mode « abrégé », avec ses 121 événements et 37 décisions. Ce dernier ne permet cependant pas d’aboutir à la « meilleure » fin, c’est-à-dire celle où non seulement on sauve tous nos comparses, mais où ceux-ci s’en trouvent aussi plus heureux.

Le succès de ce genre de jeu narratif aux mécaniques limitées repose pour beaucoup sur une écriture intelligente et des personnages bien construits à qui on voudra donner des heures d’attention. Ce n’est pas du tout le cas ici. Nos six personnages, des étudiants et jeunes professionnels dans la vingtaine, manquent cruellement de profondeur et, bien qu’ils soient somme toute bien interprétés, on avoue n’avoir à aucun moment ressenti le désir de réellement leur sauver la vie… Encore moins de leur offrir une fin qui améliore leur sort.

En fait, le « personnage » le plus intéressant, selon nous, c’est… la maison. Celle-ci se transforme, évolue, au fur et à mesure qu’on modifie les décisions des personnages : des objets apparaissent et disparaissent, ou se déplacent. Une pièce peut être complètement différente après la modification de certaines décisions, ce qui donne presque l’impression que la maison est vivante. Chapeau au développeur pour ce coup de génie.

Au bout du compte, Eternal Threads est décevant. Certaines mécaniques sont intéressantes, mais pas assez pour soutenir son intrigue, ses personnages plats et ses dialogues pauvres.

Eternal Threads ★★ Développé par Cosmonaut Studios et publié par Secret Mode. Offert sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Microsoft Windows.