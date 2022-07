Sur vos écrans: l'envers du décor

Aux origines d’un opéra

Deux documentaires mettent en lumière l’histoire de la construction des deux bâtiments à l’architecture flamboyante qui font partie de l’institution de l’Opéra de Paris. Le premier, Un opéra pour un empire, fait le récit de l’édification de l’Opéra Garnier, qui trône sur la place de l’opéra dans la capitale française. Véritable oeuvre d’art révolutionnaire, le monument aux dorures éclatantes a été conçu au XIXe siècle par un jeune architecte inconnu à l’époque, Charles Garnier, qui lui donna par ailleurs son nom. Le documentaire revient ainsi sur la genèse du concours et des travaux qui ont permis à Charles Garnier de sortir de l’ombre. Pour l’anecdote, ce projet avait été voulu par Napoléon III pour assurer son prestige… et sa sécurité après avoir échappé à un attentat. Le second documentaire, quant à lui, est consacré aux péripéties qui ont ponctué la construction de l’Opéra Bastille, dont le style moderne et atypique reste aujourd’hui encore controversé. Dans Construire l’Opéra Bastille, on apprendra notamment que la salle de spectacle faite de verre et d’acier a été pensée et réalisée, non sans mal, par l’architecte canado-uruguayen Carlos Ott, que le président français François Mitterrand avait choisi pour porter ce projet devant marquer le bicentenaire de la Révolution française en 1989.

Notre-Dame de Paris pour l’éternité

Direction l’île de la Cité, en plein coeur de Paris. Au XIIe siècle, en 1163 exactement, des travaux titanesques y débutèrent, et ce n’est que 200 ans plus tard, en 1345, qu’ils furent achevés avec l’inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis près de 700 ans, ce monument historique — le plus visité d’Europe ! — inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO résiste curieusement aux épreuves du temps, comme le démontre le documentaire Notre-Dame, l’indestructible. La dernière en date est sans aucun doute l’incendie majeur d’avril 2019, retransmis en quasi simultané sur les écrans du monde entier. La charpente composée de 1200 chênes datant du Moyen Âge, appelée la forêt, est partie en fumée, et les flammes n’ont pas épargné sa mythique flèche — construite par l’architecte de renom Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle — qui s’est effondrée. Comment, alors, la cathédrale fait-elle pour encore tenir debout ? Grâce à un système gothique d’arcs-boutants et de voûtes conçu pour limiter les dégâts. Même si aucune trace écrite n’existe, Notre-Dame, l’indestructible parvient cependant à en percer minutieusement les secrets.

Cambrioleur des airs

Qui est D.B. Cooper ? Un pirate de l’air vraiment pas comme les autres qui, en 1971, embarque comme le reste des passagers — cependant muni d’une mallette remplie d’explosifs — dans un avion de ligne et, après le décollage, exige une somme de 200 000 $US et quatre parachutes pour s’enfuir en plein vol de la manière la plus extravagante qui soit. Mis à part ces quelques détails, personne ne connaît son identité réelle, ni même s’il est toujours vivant. Entre nombreuses croyances populaires et quelques faits épars difficiles à vérifier, une nouvelle série documentaire de Netflix tente de retracer les aventures de l’énigmatique D.B. Cooper, qui fascine encore cinquante ans plus tard puisque des citoyens américains continuent de mener l’enquête par leurs propres moyens en se plongeant dans le « Cooper vortex ». Dans la même lignée, le documentaire Sur la piste de D.B. Cooper, présenté par l’acteur Laurence Fishburne, accumule les preuves existantes, ou tout ce qui s’en rapproche, dans le but de clore cette affaire qui déconcerte tant les autorités que l’opinion publique.

Resident Evil

