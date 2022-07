«The Anarchists»: feuilleton anarcho-pitaliste

Le titre de cette série documentaire est trompeur : ses protagonistes ne sont pas des « anarchistes » dans le sens classique du terme. Les activistes que le cinéaste américain Todd Schramke a suivis durant plus de cinq ans (entre 2015 et 2020) s’opposent à toute forme de contraintes imposées par l’État et d’autres institutions comme les systèmes bancaires, mais croient tout de même à la propriété privée, à l’enrichissement personnel et ne font pas tellement de cas de la justice sociale…

C’est à tout le moins ce qu’illustre habilement cette chronique sur l’essor et le déclin de la communauté qui s’est formée autour du libertarien d’origine canadienne Jeff Berwick à Acapulco, et de la conférence annuelle Anarchapulco, réunissant des « grosses pointures » et de simples sympathisants libertariens. Schramke livre ici un portrait d’un groupe d’Américains de différents horizons et profils socio-économiques, qui ont décidé de s’installer dans la célèbre ville balnéaire mexicaine, réputée particulièrement violente, pour vivre leur utopie « anarchiste », libérés du « joug » de l’État.

Le feuilleton documentaire, trop collé sur ses « personnages », dont on peut constater « l’évolution » et les contradictions au fil du récit, se révèle aussi divertissant qu’une fiction abracadabrante, mais n’offre malheureusement pas de regard critique sur cette communauté et ses actions. Ce manque de perspective nous force à faire nos propres recherches sur Anarchapulco et ses habitués. La série se conclut au printemps 2020, avant que la conférence en chute de popularité ne soit orientée vers les théories conspirationnistes pandémiques. Il y a là un autre sujet de série documentaire…

The Anarchists HBO et Crave, dès le 10 juillet, 22h