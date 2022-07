«Voyage aux confins de l’esprit»: un autre regard sur les psychédéliques

Il y avait l’ouvrage signé Michael Pollan, il y a désormais la série documentaire Netflix. Voyage aux confins de l’esprit rappelle ainsi l’histoire de l’utilisation des produits psychoactifs comme la psilocybine, substance qu’on trouve dans les champignons magiques, ou la mescaline, d’origine naturelle dans le peyotl, un petit cactus d’Amérique centrale. Sans préjugés, et soutenu par la science, l’influent journaliste et essayiste américain démontre de façon toujours très didactique que la prise de ces drogues psychédéliques, lorsqu’elle est supervisée, peut s’avérer bénéfique pour la santé d’une certaine catégorie de la population.

C’est le cas notamment des personnes atteintes d’un trouble de stress post-traumatique qui, lorsqu’elles ingèrent de la MDMA — cette molécule dont l’ecstasy est composée —, sous contrôle médical voient leur état de santé mentale s’améliorer. Et les chiffres sont plus que probants : après quelques essais cliniques seulement, la moitié des patients que les traitements médicamenteux traditionnels et les psychothérapies n’ont pas réussi à sauver disent se sentir mieux. Une bonne nouvelle quand on sait que l’usage des drogues psychédéliques dans un but thérapeutique est en voie d’être légalisé au Canada.

On apprendra également dans Voyage aux confins de l’esprit que le LSD peut aussi aider les personnes anxieuses et dépressives et que, si l’« acide » a souvent mauvaise presse, c’est parce que la drogue a, entre autres, subi une campagne de diabolisation de la part du gouvernement de Ronald Reagan.

Voyage aux confins de l’esprit Netflix, dès le 12 juillet