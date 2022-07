«TMNT: Shredder’s Revenge»: Cowabunga!

La surprise est totale : Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo sont de retour… en 2022 ! Avec son tout nouveau jeu de combat mettant en vedette les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le studio montréalais Tribute Games signe un coup de circuit.

Le méchant Shredder prend en otage New York et la statue de la Liberté. C’est aux tonitruantes tortues mutantes et à leurs acolytes qu’incombe la tâche de sauver la grosse pomme. En vue de côté et avec jusqu’à cinq coéquipiers, on cognera et on cisaillera les sbires du sombre personnage à travers 15 niveaux bien rythmés.

Trente-deux ans après la sortie sur les bornes d’arcadedu classique Teenage Mutant Ninja Turtles de Konami, le studio indépendant spécialisé dans le jeu rétro (Flinthook, Panzer Paladin) fait ainsi renaître avec brio la formule du jeu de combat avec progression coopératif.

Car quand on fait dans la nostalgie, il faut savoir quoi prendre et quoi laisser afin de réussir à nous faire enfiler ces lunettes roses que l’on aime tant porter quand on se souvient de notre enfance. Tribute Games en détient le secret.

Les sprites pixélisés de Shredder’s Revenge sont magnifiquement dessinés et animés, avec une pleine gamme de couleurs à l’écran. La trame sonore ne fait pas dans le chiptune, mais nous ramène dans les années 1990 avec du synthé, du rock bonbon et même du rap avec deux anciens du Wu-Tang Clan, Ghostface Killah et Raekwon. Option de jeu en ligne, défis supplémentaires, objets à collectionner : on a sans aucun doute affaire à un jeu moderne, loin des limitations technologiques des bornes d’arcade de 1989.

Mais Tribute Games conserve ici l’essence de la formule originale : le plaisir tout simple, l’euphorie même, de se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis à grands coups de katana jusqu’au patron du niveau et jusqu’à la victoire. Côte à côte, assis sur le divan devant la télévision, c’est l’extase. Un coup de circuit, qu’on a dit.

À travers le bruit des sorties à gros budget, de tous ces mondes ouverts sans âme et de ces jeux-services qui nous donnent l’impression de travailler pendant nos temps libres nous arrive un jeu qui se concentre sur ce qui devrait être l’aspect le plus important du jeu vidéo, celui d’être amusant avant tout.

L’expérience est brève, un coup de vent d’environ deux heures et demie. Idéal pour un après-midi pluvieux en famille ou entre amis cet été.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ★★★★★ Conçu par Tribute Games et édité par Dotemu. Offert pour Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (Game Pass) et PC (Steam).