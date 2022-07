Sur vos écrans: Des femmes sous les projecteurs

Grossesse comique

Alors que la Cour suprême des États-Unis vient d’invalider un arrêt qui protégeait le droit des femmes à l’avortement, le spectacle Grosse de l’humoriste Katherine Levac se regarde désormais comme un pied de nez à la politique qui se fait au sud de la frontière. Enceinte de jumeaux lors de l’enregistrement en public — qui a par ailleurs été réalisé l’été dernier par sa compagne, la cinéaste Chloé Robichaud —, Katherine Levac évoque, avec tout le mordant et l’énergie qu’on lui connaît, cette grossesse qu’elle a choisie et désirée.



Dans ce spectacle, Katherine Levac explore avec ironie et vivacité la maternité en abordant des thèmes allant de la procréation assistée aux banques de sperme en passant par la grossophobie, l’homosexualité et le métier d’humoriste. À ce propos, le début de Grosse, où Katherine Levac compare son univers, le vedettariat, à celui plus « chic » lié au septième art et auquel Chloé Robichaud appartient, donne le ton d’une heure où les commentaires ultrasarcastiques se succèdent dans une escalade délicieusement satirique. Levac ne manque d’ailleurs pas de s’amuser avec la série qu’elle anime désormais, L’amour est dans le pré, notamment lorsqu’elle lit des commentaires loufoques du public qui se questionne sur sa grossesse, faisant transparaître certains travers de la société.

De l’amitié

La série documentaire Âmes soeurs s’intéresse de près, le temps de quatre épisodes accompagnés d’une série de balados, aux liens indéfectibles qui unissent depuis plusieurs siècles les religieuses ursulines et augustines du Canada. La journaliste et médiatrice culturelle Catherine-Ève Gadoury et l’historienne Mélanie Lafrance passent ainsi en revue quelque 400 années d’une histoire commune, de leur arrivée à Québec en 1639 à aujourd’hui, les religieuses du présent faisant revivre celles du passé en lisant et en incarnant, notamment, leurs correspondances. Bien que leurs communautés aient des fonctions différentes — les augustines étant dévouées à l’éducation et les ursulines, aux soins hospitaliers —, leur amitié était, et demeure, indéfectible malgré les épreuves. Loin du cliché de femmes menant une vie sévère et monotone, Âmes soeurs révèle au contraire des personnalités hautes en couleur, empreintes d’humour, de sympathie et de bienveillance.

Oups… j’ai vu mon cadavre

Dans Boo, Bitch, Erika (Lana Condor) et Gia (Zoe Margaret Colletti), deux adolescentes discrètes, veulent s’amuser et tout oublier pour terminer en beauté leur secondaire, mais, à la surprise générale, l’ultime fête à laquelle les meilleures amies participent ne va pas se passer exactement comme prévu… Un accident de voiture va se produire et Erika va, en quelque sorte, se transformer en fantôme, ce qui lui fera peut-être rater (ou pas, et c’est tout l’enjeu de l’émission) son bal de fin d’année.



Comme dans toute bonne fiction « coming-of-age » qui se respecte, une histoire d’amour entre Erika et l’ex-petit ami de sa rivale va naître (un revenant qui « ghoste » quelqu’un, cela vaut le coup d’oeil), mais la minisérie d’Erin Ehrlich et Lauren Iungerich est un brin plus pétulante que ce que l’on a l’habitude de voir. L’ambiance est en effet bitchy et piquante à souhait, réseaux sociaux et génération Z obligent, et la tournure des événements ne laissera personne de marbre.

À ne pas manquer Sanglante vengeance



​Il faut particulièrement apprécier le sous-genre du thriller militaire de vengeance pour trouver son compte dans cette mini-série en huit épisodes, inspirée d’une série de romans de Jack Carr, qui raconte comment un officier des forces spéciales de la marine américaine part en quête des responsables de l’attaque surprise dont a été victime toute son équipe, alors qu’il était en mission ailleurs. Chris Pratt (Les gardiens de la galaxie) incarne ce vétéran qui reprend du service chez lui pour décimer les possibles coupables, lui qui connaît des problèmes de mémoire, sur fond de paranoïa de grand complot…



