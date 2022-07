«L’aventure des manuscrits»: de la plume aux biblios

Derrière chaque grande histoire se cache toujours une autre histoire, peut-être plus discrète. La série documentaire L’aventure des manuscrits, réalisée par Anne-Sophie Martin et Olivier Lemaire, explore la trajectoire de quatre ouvrages européens incontournables, de leur création à leur succès international. Les copies originales des Misérables de Victor Hugo et du Procès de Franz Kafka, ou encore les partitions de l’opéra Don Giovanni composé par Mozart, font ainsi partie de cette précieuse série qui va bien au-delà de la notoriété des oeuvres pour en percer les secrets, même les mieux gardés.

L’une de ces oeuvres éveille particulièrement la curiosité de n’importe quel amateur de lecture. Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, dont nous connaissons tous l’histoire unique et farfelue depuis l’enfance tant les adaptations en sont nombreuses, regorge en effet de mystères. Saviez-vous, entre autres, que la jeune Alice a réellement existé ? L’écrivain s’est notamment inspiré de l’une des enfants qu’il chaperonnait, mais aussi des créatures conservées au Musée d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford, en Angleterre, pour mettre au monde un récit au succès fulgurant, et ce, dès sa publication à l’époque victorienne.

Professeur de mathématiques anticonformiste et minutieux, Lewis Carroll avait par ailleurs calligraphié et illustré lui-même le conte qu’il avait offert et dédié à Alice Liddel. Le livre est aujourd’hui exposé à la British Library de Londres, tel un trésor national inestimable, après avoir longtemps été détenu par les États-Unis.

L’aventure des manuscrits Planète+, dès le 3 juillet, 21 h