«Audrey est revenue» et «C’est comme ça que je t’aime» finalistes des prix Gémeaux

Les finalistes de la 37e édition des prix Gémeaux, qui honorent les meilleures productions télévisuelles et numériques francophones, ont été dévoilés mercredi à Montréal.

Les séries Audrey est revenue et C’est comme ça que je t’aime, saison 2, récoltent chacune 13 nominations. Elles sont respectivement sélectionnées comme meilleure comédie et meilleure série dramatique. Elles obtiennent notamment des nominations pour leur réalisation, leur texte, leur décor et leur création de costumes.

Les acteurs Denis Bouchard, Florence Longpré, Josée Deschênes et Marilyn Castonguay sont également finalistes pour leurs premiers rôles dans ces séries.

La Soirée MAMMOUTH 2021 obtient 11 nominations, dont meilleure émission ou série jeunesse. Le Bye bye 2021 en récolte 10, dont celle de meilleure spéciale humoristique.

La maison des folles, saison 2, Le temps des framboises et Toute la vie sont sélectionnées dans neuf catégories chacune.

Depuis le belvédère du Centre des sciences de Montréal, les animateurs Véronique Cloutier et Nicolas Ouellet ont annoncé que les candidatures ont été en augmentation de 12 % cette année, pour atteindre 5064 pour un total de 505 productions. Parmi elles, 377 sont des productions télévisuelles et 128 des productions numériques. Quelque 237 personnes reçoivent leur première nomination.

« L’Académie est fière de célébrer l’excellence en cette année particulière alors que les productions francophones pour la télévision et les plateformes de diffusion en continu ont accompagné le public comme jamais », a souligné la directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision — section Québec, Mara Gourd-Mercado.

Du côté des prix spéciaux, le prix Gémeaux des artisan.e.s est décerné au 1er assistant à la réalisation Frank Ruszczynski, qui cumule plus de 41 années d’expérience dans le métier. Il sera honoré lors du Gala de l’industrie.

Le réalisateur Philippe Grenier, la réalisatrice Amélie Hardy, l’idéatrice, co-scénariste et animatrice Schelby Jean-Baptiste, la réalisatrice, directrice artistique et illustratrice Marie Émilie Rowe et la scénariste-réalisatrice Kimberley Ann Surin sont en nomination pour le prix Gémeaux de la relève, qui met en lumière les créateurs de moins de 35 ans.

Le prix Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger compte quant à lui Bête noire, C’est comme ça que je t’aime, District 31, Félix, Maude et la fin du monde ainsi que Portrait-robot.

Les remises de prix auront lieu le 15 septembre pour le Gala de l’industrie, le 18 septembre pour le Gala d’ouverture — les deux animés par Nicolas Ouellet — et le 18 septembre pour le Gala des 37es prix Gémeaux animé par Véronique Cloutier.

L’ensemble des membres votant de l’Académie auront le privilège de sélectionner les lauréats des 37es prix Gémeaux en participant au vote qui se déroulera en ligne du 26 juillet au 16 août sous la supervision de KPMG.